Tragico incidente stradale nel Napoletano: Antonio Capasso perde la vita a soli 28 anni dopo un violento impatto con il guardrail

Un gravissimo incidente stradale ha avuto luogo mercoledì 14 agosto sulla strada Nola-Villa Literno, nella provincia di Napoli, causando la morte di Antonio Capasso, un giovane di 28 anni. Lascia una moglie e una figlia piccola. Il ragazzo stava guidando il furgone del caseificio per il quale lavorava quando, per motivi che sono ancora in fase di indagine, ha perso controllo del mezzo nei pressi dell’uscita di Carinaro, impattando brutalmente contro il guardrail.





La violenza dell’impatto è stata tale che Antonio è stato parzialmente sbalzato all’esterno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno soltanto potuto constatare il decesso del giovane. Anche le forze dell’ordine sono arrivate per compiere rilievi necessari a ricostruire in dettaglio la dinamica dell’incidente, la quale appare ancora poco chiara.

La notizia della scomparsa di Antonio Capasso ha suscitato una forte commozione nella sua comunità. Originario di Crispano, il giovane era ben conosciuto e stimato. Su social sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi, il sindaco di Crispano, Michele Emiliano, ha espresso il suo rammarico:

“Una brutta notizia che rompe la quiete tipica di questo periodo estivo. Purtroppo, oggi perdiamo un giovane di Crispano, Antonio Capasso, in un tragico incidente stradale. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, insieme alla vicinanza da parte dell’amministrazione e del consiglio comunale. Rispetto, preghiera e silenzio per Antonio. Riposa in pace, figlio di questa comunità”.

Anche padre Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, ha dedicato un pensiero ad Antonio, dicendo:

“Si chiamava Antonio Capasso. Era di Crispano. Aveva solo 28 anni. Alla vigilia di Ferragosto, ha detto addio alla vita in un orribile incidente stradale. Che il Signore lo accolga nella Sua gloria e doni forza a tutti i suoi cari”.

Gli inquirenti continuano a lavorare per chiarire le cause di questo tragico evento, avvenuto in un periodo che già grida alle ferie. La comunità di Crispano si stringe attorno alla famiglia di Antonio, nel ricordo di un giovane che aveva ancora tanto da dare. La tragica scomparsa di Capasso rappresenta non solo una perdita personale, ma anche un grave lutto per tutta la collettività.