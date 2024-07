Un uomo viene aggredito dalla folla dopo aver palpeggiato una bambina di 7 anni a Ladispoli

Indignazione e rabbia nella comunità dopo l’episodio di violenza ai danni di una minoreUn episodio di molestie ai danni di una bambina di 7 anni ha scosso la città di Ladispoli. Secondo la ricostruzione dei fatti, avvenuta intorno alle 20 di venerdì 19 luglio nella zona delle giostre nei pressi dei giardini di via Ancona, la piccola è stata avvicinata da un uomo di 35 anni di nazionalità indiana, che ha iniziato a palpeggiarla ripetutamente.





A notare la scena è stato il padre della bambina, che ha immobilizzato il presunto molestatore e ha chiamato la polizia.Gli agenti del commissariato di Ladispoli sono intervenuti prontamente, ma hanno dovuto faticare non poco per bloccare l’uomo, nel frattempo circondato da una folla inferocita. Vicini di casa, passanti e residenti si erano scagliati contro il 35enne, e solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine è stato evitato un vero e proprio linciaggio.A.B., questo il nome dell’uomo, è stato denunciato a piede libero con l’accusa di tentata violenza sessuale ai danni della minore.

Numerosi i testimoni che hanno assistito alla scena, come confermato dai commenti in un gruppo Facebook dei cittadini di Ladispoli: “Meglio non entrare nei particolari, gli è andata bene sennò era linciato per bene. Sono intervenute le forze dell’ordine.”Questo episodio ha suscitato indignazione e rabbia nella comunità di Ladispoli, che si stringe attorno alla famiglia della bambina. La violenza e le molestie ai danni di minori sono temi particolarmente sensibili e che richiedono una risposta ferma da parte delle istituzioni e della società civile.

L’intervento tempestivo della polizia ha evitato conseguenze peggiori, ma l’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei luoghi pubblici e sulla necessità di adottare misure preventive per tutelare i più vulnerabili. La comunità di Ladispoli auspica che l’uomo venga assicurato alla giustizia e che episodi simili non si ripetano in futuro.