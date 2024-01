Un grave episodio di violenza è accaduto nel pronto soccorso dell’Ospedale San Leonardo a Castellammare di Stabia, dove un’infermiera è stata brutalmente aggredita da un gruppo di persone. L’aggressione è scaturita in seguito a una semplice richiesta dell’infermiera di rimanere nella sala d’attesa per aggiornamenti su un paziente ricoverato. Questo sconcertante atto di violenza ha messo in evidenza la necessità urgente di garantire la sicurezza del personale sanitario all’interno delle strutture ospedaliere.

Aggressione e Coinvolgimento di un’Altra Infermiera

Nell’incidente, un’altra infermiera è stata coinvolta nell’aggressione, subendo anch’essa ferite. Le due professioniste sanitarie hanno ricevuto tempestivamente assistenza dai loro colleghi, ma la situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per essere contenuta. Gli agenti del commissariato locale sono intervenuti prontamente per gestire la situazione.

Appello per la Sicurezza in Ospedale

La gravità di questo evento ha spinto a un urgente appello per la sicurezza all’interno delle strutture sanitarie. Il direttore generale dell’ASL Napoli 3Sud, Giuseppe Russo, ha dichiarato: “Siamo stanchi delle violenze e chiediamo l’immediata attivazione del drappello di polizia all’interno del presidio”. Questa richiesta sottolinea l’importanza cruciale di proteggere il personale ospedaliero e di creare ambienti di lavoro sicuri per gli operatori sanitari. La sicurezza deve diventare una priorità assoluta per evitare che episodi come questo si ripetano in futuro.