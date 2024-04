Wrestlemania 40 risultati Notte 2 in diretta, report domenica 7 aprile 2024 in tempo reale

L’Epilogo di WrestleMania 40 Porta Novità e Conferme nel Mondo della WWE

La serata finale di WrestleMania 40, celebrata il 7 aprile 2024 presso la Lincoln Financial Field di Filadelfia, ha segnato l’apice di uno degli eventi più attesi della WWE. Quest’anno, la manifestazione ha visto la vendita di ben 90.000 biglietti per serata, confermando l’immensa popolarità dell’evento. L’ultima notte ha offerto una match card ricca e variegata, con atleti di Raw e SmackDown pronti a dare spettacolo. Il main event ha visto confrontarsi Roman Reigns e Cody Rhodes in una rivincita che prometteva scintille.





McIntyre vs Rollins: Un Nuovo Campione si Corona

La notte si è aperta con uno degli incontri più attesi: Seth Rollins difendeva il titolo di World Heavyweight Champion contro Drew McIntyre. Un match che ha visto l’assenza di CM Punk, originariamente previsto nella contesa, a causa di un infortunio. La competizione è stata intensa fin dalle prime battute, con McIntyre che è riuscito a sorprendere Rollins, conquistando il titolo di nuovo World Heavyweight Champion grazie a due devastanti Claymore.

Damian Priest: Un Campione Inaspettato Grazie all’Incasso

La celebrazione di McIntyre è stata tuttavia di breve durata. Nel post-match, un attacco a sorpresa da parte di CM Punk ha lasciato il neo campione vulnerabile, permettendo a Damian Priest di approfittare della situazione. Incassando la sua valigetta, Priest ha affrontato e sconfitto McIntyre, diventando il nuovo World Heavyweight Champion. Un colpo di scena che ha visto il Judgment Day festeggiare sul ring.

Bobby Lashley e Street Profits Triumfano con un Aiuto Inaspettato

La serata ha visto anche Bobby Lashley e i Street Profits affrontare Il Final Testament in un match che ha entusiasmato il pubblico. Grazie all’intervento decisivo di Bubba Ray Dudley, il trio ha ottenuto una vittoria significativa, celebrando insieme nel ring.

La Knight vs AJ Styles: Un Esordio Vincente a WrestleMania

Un altro incontro degno di nota ha visto LA Knight sfidare AJ Styles. Dopo un match combattuto, Knight è riuscito a prevalere su Styles, segnando così una vittoria importante nel suo esordio a WrestleMania.

Logan Paul Difende il Titolo USA in un Triple Threat Memorabile

Il match per il titolo degli Stati Uniti ha visto Logan Paul, Randy Orton e Kevin Owens contendersi la cintura in un incontro ad alta tensione. Nonostante la collaborazione iniziale tra Orton e Owens, alla fine è stato Paul a emergere vittorioso, difendendo con successo il titolo.

Bayley vs Iyo Sky: Un Nuovo Campione Femminile

Nel settore femminile, Bayley ha sfidato la campionessa Iyo Sky, in un match che ha visto la prima trionfare e conquistare il titolo, riconfermando la sua posizione di spicco nella divisione femminile della WWE.

La Rivincita Tra Reigns e Rhodes: Un Epilogo Drammatico

Il main event ha visto Cody Rhodes cercare vendetta contro Roman Reigns dopo la sconfitta dell’anno precedente. In una battaglia che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, Rhodes ha cercato di onorare la memoria di suo padre Dustin, davanti a una platea colma di aspettative. Con il sostegno di Triple H, Rhodes ha affrontato Reigns in un match che prometteva di essere epico, cercando di porre fine all’era del Tribal Chief.

WrestleMania 40 ha offerto ancora una volta spettacolo e emozioni, con cambi di titolo inaspettati e match che rimarranno impressi nella memoria dei fan. La striscia di successi di Reigns, la determinazione di McIntyre, e il trionfo inaspettato di Priest hanno definito una serata indimenticabile, testimoniando la continua evoluzione e il dinamismo della WWE.