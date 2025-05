10 segnali nascosti che indicano che la tiroide non funziona correttamente

Abbiamo raccolto i sintomi della malattia della tiroide e analizzato in che modo età, sesso e alimentazione contribuiscono ai suoi effetti.





ipertiroidismo

Questo è uno dei due principali tipi di malattie della tiroide. Una tiroide ben funzionante rilascia una buona quantità di ormoni nel flusso sanguigno per aiutare il nostro organismo a funzionare correttamente, ma una tiroide affetta da ipertiroidismo ne produce troppi, causando il collasso dell’organismo.

Ma quali sono i sintomi?

“Avevo iniziato ad avvertire sintomi come se ‘qualcosa non andasse’, molto gradualmente, negli ultimi due anni. I miei capelli hanno iniziato a cadere copiosamente circa un anno fa, avevo ondate di ansia debilitante senza motivo, tachicardia, surriscaldamento, insonnia, ondate di affaticamento.

Molti dei sintomi di una tiroide iperattiva. A causa dei sintomi e del fatto che mia sorella soffre di ipotiroidismo (malattia autoimmune), ho sospettato di avere un problema alla tiroide, quindi ho chiesto al medico informazioni al riguardo e se poteva fare un controllo. LuckyDJC / Reddit

1. Diminuzione del ciclo mestruale

Anche il ciclo mestruale e l’apparato riproduttivo sono influenzati dalle patologie della tiroide. Possono verificarsi mestruazioni irregolari e un flusso più leggero, con conseguenti problemi di fertilità.

2. Palpitazioni cardiache

Un eccesso di ormone tiroideo aumenta la velocità con cui il cuore batte.

3. Ansia o irritabilità

Il sintomo psicologico della malattia tiroidea è che influenza l’umore. Nell’ipertiroidismo, provoca nervosismo o irritabilità. L’ansia correlata alla tiroide di solito si accompagna ad altri sintomi tiroidei come variazioni di peso, palpitazioni cardiache e dolori muscolari.

4. Aumento dell’appetito

Poiché la tiroide produce ormoni che controllano il metabolismo e il modo in cui il corpo utilizza l’energia, un rilascio eccessivo di questi ormoni aumenterà l’appetito di una persona.

5. Problemi agli occhi

Molte persone soffrono di modesti problemi agli occhi, tra cui arrossamento, secchezza o problemi di vista; occhi secchi e irritati, sensibili alla luce, lacrimazione, visione doppia o offuscata, occhi cremisi o sporgenti con palpebre rosse, gonfie o tirate.

6. Aumento della sudorazione

L’ipertiroidismo può essere indicato da una sudorazione eccessiva e frequente. Le persone con questo tipo di patologia tiroidea hanno tipicamente una sensazione di calore e la pelle è umida al tatto.

Età e genere

Le persone anziane possono manifestare sintomi più subdoli, tra cui battito cardiaco irregolare, perdita di peso, depressione e stanchezza quotidiana.

Le donne con più di 60 anni hanno maggiori probabilità di sviluppare problemi alla tiroide.

Nei bambini e negli adolescenti , l’ormone tiroideo è necessario per la normale crescita e lo sviluppo. L’organismo degli adolescenti richiede quantità sufficienti di questi ormoni per sostenere processi specifici, tra cui la pubertà. Gli adolescenti che presentano livelli elevati di ormone tiroideo nel sangue per un periodo prolungato possono crescere più rapidamente e raggiungere la pubertà prima.

Nutrizione

Chi soffre di ipertiroidismo può trarre beneficio dai seguenti alimenti: alimenti a basso contenuto di iodio come frutta e succhi di frutta, albumi d’uovo, verdure fresche o surgelate, erbe aromatiche, spezie e oli vegetali; verdure a foglia verde; alimenti con selenio come riso, albumi d’uovo, fagioli stufati, fiocchi d’avena, spinaci ecc. e alimenti con ferro, calcio, vitamina D e spezie. Evitare caffeina, glutine, soia e alimenti contenenti iodio come pesce, alghe, alghe marine, latticini, integratori di iodio, cibi tinti di rosso e tuorli d’uovo.

ipotiroidismo

Ciò si verifica quando la tiroide produce una quantità di ormoni insufficiente per distribuirla a tutto il corpo, causando malfunzionamenti in alcune parti del corpo. I sintomi potrebbero non essere così evidenti nelle fasi iniziali, poiché alcuni non sono così comuni. Quali sono quindi alcuni di questi sintomi?

“Le mie sopracciglia si stanno diradando e sospetto che si tratti di ipotiroidismo, perché soffro di un disturbo della tiroide simile. Tuttavia, è l’UNICO sintomo che ho al momento. Il diradamento delle sopracciglia è solo un precursore di sintomi più gravi, o dovrei avere qualcosa di più?” Wt87745 / Reddit

1. Perdita di peli delle sopracciglia

Un sopracciglio solitamente perde peli all’angolo esterno, la parte più vicina all’orecchio, a causa dell’ipotiroidismo. La perdita di capelli correlata alla tiroide spesso non è permanente e i capelli dovrebbero riacquistare la loro foltezza una volta che i livelli della tiroide tornano alla normalità.

2. Unghie spesse, secche e fragili

Le unghie delle mani e dei piedi di una persona possono variare nell’aspetto e nella salute a causa di problemi alla tiroide. Le unghie possono crescere più o meno rapidamente e potrebbero cambiare aspetto, con creste e lucentezza, e alterazioni nella consistenza, come unghie fragili che si sollevano dalla superficie.

3. Problemi di memoria

Dal punto di vista mentale, la malattia della tiroide (ipotiroidismo) non rilascia abbastanza ormoni nella mente, creando una stanchezza mentale che impedisce alla persona di assimilare facilmente le informazioni.

4. Piedi freddi

A causa di un metabolismo più lento del normale, la temperatura corporea diminuisce, causando mani o piedi freddi. Un’ipotiroidismo può anche causare la formazione di talloni secchi e screpolati sulle piante dei piedi. La pelle può apparire coriacea nella consistenza e nell’aspetto, oppure può sviluppare screpolature profonde e dolorose.

Dieta e nutrizione

Lo iodio viene utilizzato dalla tiroide per produrre ormoni tiroidei. Tuttavia, se soffrite di tiroidite di Hashimoto o di altri problemi autoimmuni alla tiroide, potreste essere più suscettibili agli effetti collaterali negativi dello iodio. Mangiare cibi ricchi di iodio, come alghe kelp, dulse e altri tipi di alghe, può causare o aggravare l’ipotiroidismo. L’assunzione di integratori di iodio può produrre lo stesso effetto.

Donne incinte: poiché il feto riceve iodio dalla dieta della madre, le donne incinte hanno bisogno di più iodio durante la gravidanza.

Età e genere

Le donne con più di 60 anni hanno maggiori probabilità di sviluppare problemi alla tiroide.

I neonati possono sviluppare ipotiroidismo. La maggior parte dei neonati nati senza o con una tiroide malfunzionante non presenta sintomi immediati, ma se l’ipotiroidismo non viene rilevato e trattato tempestivamente, possono svilupparsi sintomi come difficoltà di alimentazione, scarsa crescita, scarso aumento di peso, ittero (un disturbo caratterizzato dall’ingiallimento della pelle e della sclera), stitichezza, scarso tono muscolare, pelle secca, pianto con voce rauca, lingua ingrossata e un leggero gonfiore o protuberanza vicino all’ombelico, talvolta noto come ernia ombelicale.

Se l’ipotiroidismo di un neonato non viene trattato, può evolvere in gravi problemi di sviluppo fisico e mentale.

Adolescenti: i bambini e gli adolescenti affetti da ipotiroidismo possono manifestare tutti i sintomi comuni, ma possono anche presentare una crescita scarsa che causa bassa statura, lento sviluppo dei denti permanenti, pubertà ritardata e scarso sviluppo cognitivo.

Impatto dello stress sulla funzione tiroidea

Lo stress può alimentare i sintomi della malattia della tiroide, peggiorandoli o ritardandone la scomparsa. È necessario evitare il più possibile situazioni stressanti e consultare un medico di fiducia in caso di sospetto di malattia.

Ecco alcune tecniche per alleviare lo stress: