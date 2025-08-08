



A 55 anni mi sono innamorata di un uomo più giovane di 15 anni… per scoprire una verità scioccante





A 55 anni, la mia vita era un disastro. Il mio matrimonio e la mia famiglia erano ormai alle spalle. L’unica cosa che mi teneva a galla era il romanzo che stavo scrivendo. Un giorno, la mia migliore amica Lana si presentò alla porta.

«È deciso,» disse. «Andiamo alle isole. Hai bisogno di una pausa. Dobbiamo divertirci!»

Pensai: perché no? Andiamo.

Fu allora che conobbi Eric. Bello, intelligente, dolce e incredibilmente affascinante—sembrava avere tutto. Sapevo che la differenza d’età era assurda, ma chi se ne importa? Non riuscivo a resistergli. Vivemmo una notte magica, e pensai: finalmente, un nuovo inizio.

Ma il mattino seguente? Nessuna traccia di Eric. Peggio ancora, nessun file del mio romanzo sul laptop. Presa dal panico, corsi nella stanza di Lana… e mi bloccai quando sentii LA SUA voce.

Eric: «Dobbiamo solo proporlo all’editore giusto.»

Lana: «Lei non capirà nemmeno cosa le è successo.»

Mi aggrappai allo stipite della porta, con il cuore che martellava nel petto. No. Non poteva essere vero.

Feci un passo indietro, cercando di capire. Eric e Lana? Stavano proponendo il mio libro? Il mio lavoro, la mia anima, rubati da loro sotto i miei occhi.

Avevo la nausea. Avrei dovuto entrare, urlare, fare qualcosa. Ma rimasi lì, paralizzata, incapace di accettare ciò che stava succedendo.

Lana rise, con una voce leggera, quasi divertita. «È così ingenua, Eric. Crede davvero sia una storia d’amore. Dio, si sarà svegliata pensando che tu fossi “quello giusto”.»

Eric rise. «È una brava scrittrice, questo glielo riconosco. Ma è distratta. Ha lasciato il laptop aperto? Suvvia, ce l’ha praticamente consegnato.»

Sentii la rabbia montare. Ogni parola, ogni revisione notturna, ogni emozione che avevo riversato in quel libro—era tutto mio. E loro volevano portarmelo via.

No. Non glielo avrei permesso.

Tornai nella mia stanza a passo deciso, cercando di respirare. Le mani tremavano mentre afferravo il telefono.

Prima cosa: controllai il backup sul cloud. Ti prego, ti prego…

Niente.

Dannazione! Ero stata talmente paranoica da salvare tutto solo sul laptop, senza fare copie altrove. Un errore da principiante.

Non avrebbero fatto franca. Chiamai la reception: «Mandate la sicurezza alla stanza 312. Subito.»

«C’è qualche problema, signora?» chiese l’addetta.

«Sì. Mi è stato rubato qualcosa, e si trova in quella stanza in questo momento.»

Non avrei dato a Lana ed Eric il tempo di coprire le tracce.

Pochi minuti dopo, sentii bussare alla loro porta. Aprii appena la mia per sbirciare. Un addetto alla sicurezza era lì, con espressione lievemente infastidita.

«Signora,» disse a Lana, che aprì in accappatoio, perfettamente a suo agio. «Abbiamo ricevuto una segnalazione di furto.»

Lana sgranò gli occhi e sfoderò un sorriso innocente. «Furto? Oh mio Dio, dev’esserci un errore.»

Eric comparve alle sue spalle, corrugando la fronte. «Di cosa si tratta?»

Uscii nel corridoio. «Sai benissimo di cosa si tratta,» dissi, con voce tagliente. «Dov’è il mio libro, Eric?»

Lui irrigidì la mascella, ma fece finta di nulla. «Libro?»

Lana sbuffò. «Sul serio ci accusi di aver rubato il tuo romanzo?» Incrociò le braccia. «Dai, hai delle prove almeno?»

Prove. Strinsi i pugni. Sapeva benissimo che non ne avevo.

L’addetto mi lanciò uno sguardo scettico. «Signora, se non ha prove…»

«Le ho,» dissi di getto. «Controllate i loro dispositivi. Se hanno copiato i file, li troverete lì.»

Lana rise. «È ridicolo. Non ho nemmeno—»

Eric la interruppe. «Va bene. Controllate pure.» Porse il telefono con noncuranza. «Non abbiamo nulla da nascondere.»

Lo guardai con sospetto. Era troppo tranquillo. Sapeva che non avrei trovato nulla.

Il guardia controllò prima il suo telefono, poi quello di Lana. Niente. Nessun file, nessuna email, nulla che li collegasse al mio romanzo.

Il cuore mi crollò in petto.

Lana sorrise. «Visto? Falsa accusa. Ora mi devi delle scuse.»

Avrei voluto urlare. Mentivano. Lo sapevo. Ma come?

La sicurezza si scusò e se ne andò. Lana, ovviamente, fece la vittima offesa.

Quando rimasero soli, lei si avvicinò e abbassò la voce: «Dovevi stare più attenta.»

Eric mi rivolse un sorriso lento e soddisfatto. «Meglio fortuna la prossima volta, tesoro.»

Chiusero la porta.

Io restai lì, tremando dalla rabbia.

Quella notte non riuscii a dormire. Camminavo avanti e indietro nella stanza, il cervello in fiamme.

Poi l’illuminazione.

Non avevano copiato i file. Non ne avevano bisogno. Se li avessero inviati via email, ci sarebbe stata traccia. Ma se li avevano salvati su una chiavetta USB? Nessuna impronta digitale.

Dovevo riprenderla.

Alle 3 del mattino, uscii dalla mia stanza. Conoscevo le abitudini di Lana—dormiva come un sasso. Eric? Nessuna idea.

Arrivai alla loro porta. Se avevano lasciato la chiavetta lì dentro…

Con attenzione, infilai la tessera che avevo sottratto dalla borsa da spiaggia di Lana.

Click.

Entrai.

La stanza era buia. Il respiro regolare di Lana riempiva l’aria. Il cuore mi batteva fortissimo.

La borsa di Eric era sulla sedia. La aprii lentamente. Vestiti. Un portafoglio. Poi—

Le dita toccarono qualcosa di liscio e plastico. Chiavetta.

Preso.

Mi voltai per uscire—ma il pavimento scricchiolò.

Mi immobilizzai.

Eric si mosse. Borbottò qualcosa. Poi si quietò di nuovo.

Espirai piano e sgattaiolai fuori, chiudendo con cura la porta dietro di me.

Una volta in camera, collegai la chiavetta al laptop. Ti prego…

Eccolo. Il mio romanzo. Ogni singola parola.

Lo copiai subito, inviandolo per email, salvandolo su più dispositivi. Poi, per sicurezza, lo cancellai dalla chiavetta.

Ma non era finita.

La mattina dopo, entrai nella hall dell’hotel con la testa alta. Eric e Lana erano lì, a ridere durante la colazione.

Mi avvicinai e lasciai cadere la chiavetta sul loro tavolo.

«Avete perso questa.»

Il volto di Lana impallidì. Il sorriso di Eric svanì.

«Sapete,» dissi con tono leggero, «ieri notte ho mandato un’email a tutte le principali case editrici. Ho raccontato di una piccola truffa, dove dei perfetti sconosciuti cercano di rubare manoscritti per spacciarli come propri.» Sorrisi. «Potrei aver incluso anche i vostri nomi.»

Eric si irrigidì. «Stai bluffando.»

«Provaci.»

Lana si alzò di scatto, furiosa. «Tu—»

Alzai una mano. «Lascia perdere. Avete perso.»

Me ne andai.

E così, avevo vinto.

Lezione imparata: fidati, ma verifica. Non tutti sono come sembrano. E se metti il cuore in qualcosa, proteggilo come se fosse la tua vita.

Condividi questa storia se anche tu hai dovuto batterti contro chi cercava di approfittarsi di te.



