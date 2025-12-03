A Belve le lacrime di Sabrina Salerno: “Mio padre era un personaggio noto, non voleva si sapesse”





Durante l’ultima puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani, Sabrina Salerno ha condiviso momenti intimi della sua vita, rivelando il complesso rapporto con il successo e la sua storia familiare. L’icona della musica italiana ha parlato della sua infanzia, del difficile legame con il padre e della sua carriera, affrontando anche le voci su un presunto flirt con Silvio Berlusconi.





Salerno ha iniziato a raccontare la sua infanzia, spiegando di essere cresciuta con una zia a causa della giovane età della madre, che all’epoca aveva solo 19 anni. “Mio padre ne aveva 25 e l’ho conosciuto solo quando avevo 12 anni,” ha detto. La sua vita è stata segnata dalla perdita della zia, dopo la quale si è trasferita con la nonna e, solo da adulta, ha vissuto con sua madre. “A 16 anni sono andata a vivere da lei perché aveva avuto un problema molto grosso e non volevo lasciarla da sola. Sono sempre stata la madre, non la figlia,” ha aggiunto Salerno, riflettendo su un’infanzia che l’ha forgiata.

Quando Fagnani le ha chiesto se l’abbandono da parte del padre l’avesse mai fatta soffrire, Sabrina ha visibilmente emozionata ha risposto: “Chiamai mio padre a 12 anni: mi rispose la moglie. Le dissi che da lui non volevo nulla, volevo solo sapere chi mi aveva messo al mondo.” La risposta del padre, che accettò di conoscerla, non ha mai portato a un legame affettivo. “Non ha mai provato nulla per me, lo ha detto anche a mio marito,” ha rivelato.

La showgirl ha spiegato che, da adulta, ha deciso di sottoporsi a un test del DNA per dimostrare la verità sulla sua origine: “Porto il cognome di mia madre. Avrei potuto prendere quello di mio padre quando sono diventata più grande, ma non ho voluto.” La scoperta di avere una sorella, figlia di suo padre, ha portato a un incontro che si è rivelato complesso. “Dopo aver parlato con me, lei andò da mio padre a dirgli di me, ma lui inventò una serie di bugie orribili sul mio conto,” ha raccontato, aggiungendo che quando finalmente si sono incontrati, lui le chiese di mantenere il silenzio sulla loro relazione.

Riguardo al suo successo nel mondo della musica, Salerno ha dichiarato: “Il tipo di successo che ho avuto io non era esaltante, era scioccante. Mi era capitata una cosa più grande di me.” Ha attribuito la sua popolarità alla qualità delle sue canzoni, che, a differenza di molte altre, sono riuscite a resistere nel tempo.

Parlando della cosiddetta “sabrinite”, Salerno ha descritto come fosse percepita come una “star bambina”, inconsapevole della propria sensualità, che usava come scudo per la sua timidezza. Ha smentito le voci riguardanti un flirt con Silvio Berlusconi, chiarendo: “Ho visto Berlusconi non tantissime volte. Se oggi sono qua è anche grazie a lui e gli sono molto riconoscente, ma non sono mai stata la sua amante.”

Salerno ha anche rivelato di aver avuto una passione segreta per un cantante italiano, ma ha scelto di non rivelare il nome. Quando le è stato chiesto se si trattasse di Claudio Baglioni, ha esitato prima di negare, affermando: “Tra noi non c’è mai stato nulla.”

La sua storia è segnata da relazioni complesse e da una carriera che l’ha vista affrontare sfide sia personali che professionali. Sabrina Salerno ha dimostrato di essere una persona forte, capace di affrontare le sue esperienze con sincerità e vulnerabilità, condividendo con il pubblico le sue emozioni e i suoi ricordi più intimi.



