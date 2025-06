A Detroit, durante un funerale unico nel suo genere, migliaia di dollari sono stati lanciati da un elicottero, bloccando il traffico e attirando la comunità

Scene straordinarie si sono verificate nei giorni scorsi a Detroit, negli Stati Uniti, durante un funerale che ha lasciato tutti senza parole. Per onorare la memoria di Darrell “Plant” Thomas, un uomo di 58 anni molto amato nella sua comunità, i suoi familiari hanno organizzato una cerimonia davvero fuori dal comune. Tra le iniziative più sorprendenti, un elicottero ha sorvolato la zona lanciando banconote, creando un vero e proprio spettacolo che ha attirato decine di persone in strada.





Secondo quanto dichiarato dai familiari, questa scelta non è stata casuale, ma un desiderio espresso dallo stesso Darrell Thomas prima della sua scomparsa. “Il suo desiderio era quello di dimostrare il suo amore alla comunità un’ultima volta”, hanno spiegato i parenti, sottolineando come l’uomo fosse profondamente legato al suo quartiere e alla città di Detroit. La cerimonia è stata pensata come un momento di festa e condivisione, con l’intento di lasciare un ricordo indelebile.

Il funerale si è svolto nei pressi di Gratiot Avenue e Conner Street, dove un elicottero affittato per l’occasione ha sorvolato l’area a bassa quota. Per alcuni minuti, migliaia di dollari in banconote sono stati lanciati dall’alto, spargendosi lungo le strade. La scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, che si sono riversati in strada per raccogliere il denaro o semplicemente per assistere all’insolito spettacolo.

La polizia locale è stata costretta a chiudere temporaneamente alcune strade per gestire il traffico e garantire la sicurezza dei presenti. L’intera operazione ha causato blocchi per circa 30 minuti, ma non ha impedito alla comunità di partecipare attivamente al momento. “Detroit, forse non sapete chi era mio padre, ma era un padre fantastico, generoso. Per la sua comunità era una leggenda, ha benedetto tutti e quella è stata la sua ultima benedizione per tutti. Tutto qui”, ha dichiarato uno dei figli di Darrell Thomas, visibilmente emozionato.

Oltre all’elicottero e al lancio di denaro, il funerale è stato accompagnato da una serie di iniziative pensate per celebrare la vita del defunto. Auto d’epoca, una banda musicale e persino un carro funebre trainato da una motocicletta hanno reso l’evento unico nel suo genere. Secondo quanto riportato dai familiari, queste scelte riflettono appieno la personalità di Darrell Thomas, descritto come un uomo appassionato di motori e sempre pronto a sostenere la sua comunità.

La somma totale distribuita durante l’evento ammontava a circa 5.000 dollari. “È stato un ultimo segno d’amore per il suo quartiere e la sua città”, hanno dichiarato i familiari, sottolineando come questa fosse una delle volontà espresse da Darrell Thomas prima della sua morte. L’uomo, che ha combattuto a lungo contro una malattia, era conosciuto non solo come proprietario di una concessionaria automobilistica, ma anche come pilota appassionato e figura carismatica nel quartiere.

Le immagini dell’evento, condivise sui social media, mostrano persone di tutte le età che si affrettano per raccogliere le banconote sparse lungo le strade, mentre altre si fermano semplicemente a osservare la scena. Nonostante l’insolita natura della cerimonia, molti residenti hanno espresso gratitudine nei confronti della famiglia di Darrell Thomas per aver condiviso questo momento con la comunità.