Accoltellata all’addome una 22enne incinta a Genova: a ferirla una coetanea dopo una lite





Momenti di paura si sono verificati ieri pomeriggio a Genova, in piazza Santa Fede, quando una lite tra giovani donne è sfociata in un episodio di violenza culminato con un accoltellamento. L’episodio si è verificato intorno alle 16:45, quando una ragazza di 22 anni, in stato di gravidanza, è stata ferita all’addome con un coltello.





La giovane, colpita gravemente, è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Galliera in codice rosso. Sul luogo dell’aggressione sono intervenute rapidamente due pattuglie della polizia, che hanno delimitato l’area per avviare i rilievi e le indagini necessarie a ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’episodio sarebbe nato da un diverbio tra due ragazze ventiduenni che si conoscevano già. La situazione sarebbe degenerata rapidamente, fino a quando una delle due ha estratto un coltello e ha colpito l’altra all’addome. Durante la colluttazione, una terza donna presente sul posto è rimasta accidentalmente ferita, colpita da una bottiglia lanciata nel caos.

Anche l’aggressore è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche a causa delle ferite riportate durante la rissa. Attualmente, tutte e tre le giovani coinvolte nell’episodio si trovano sotto osservazione medica. La polizia ha identificato la presunta responsabile dell’accoltellamento e ha sequestrato l’arma utilizzata.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di chiarire le motivazioni che hanno portato alla lite e stanno ascoltando i testimoni presenti in piazza Santa Fede al momento dell’aggressione. La dinamica esatta dei fatti è ancora al vaglio degli investigatori.

Un episodio simile di violenza era stato riportato recentemente in Sardegna, dove una donna anziana era stata accoltellata al volto dal figlio e, purtroppo, è deceduta dopo tre settimane di agonia. Questo nuovo caso a Genova riporta l’attenzione sul tema della violenza nelle relazioni interpersonali e sulle conseguenze drammatiche che possono derivare da conflitti apparentemente banali.

Le indagini proseguono per accertare ogni dettaglio dell’accaduto e comprendere le cause che hanno scatenato la lite tra le due giovani.



