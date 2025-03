Accoltellata dal marito davanti a un supermercato a Seriate: “Se verrà rilasciato, mi ammazzerà”

Daniela Manda, 39 anni, ha deciso di condividere la sua esperienza drammatica avvenuta il 6 gennaio 2025, quando il marito, Daniel Manda, l’ha accoltellata davanti a un supermercato Lidl a Seriate. L’intervento tempestivo di alcuni clienti e dipendenti ha salvato la vita della donna, mentre il marito è attualmente detenuto con l’accusa di tentato omicidio e stalking.





In un’intervista a Fanpage.it, Daniela ha descritto i momenti terribili che ha vissuto, sperando che la sua testimonianza possa contribuire a sensibilizzare sulla violenza domestica. La sua storia inizia nel 2004, quando ha conosciuto Daniel. “Era una persona un po’ fredda”, ha spiegato, aggiungendo che il marito le aveva chiesto pazienza a causa della sua vita solitaria.

Il matrimonio, inizialmente caratterizzato da litigi normali, è cambiato drasticamente nel 2023, quando Daniela, dopo aver acquistato una casa e accollato un mutuo, ha deciso di cercare lavoro. “Non avevo mai lavorato e lui non voleva che lo facessi”, ha affermato, sottolineando che la gelosia del marito lo portava a controllarla costantemente.

La situazione in casa è diventata insostenibile, e nel gennaio 2024, Daniel ha cacciato Daniela di casa. Dopo aver trovato rifugio in un bed and breakfast, la donna ha affrontato una serie di minacce, culminate in un episodio drammatico il 1° marzo 2024, quando il marito l’ha minacciata con un coltello. “Mi hanno applicato il codice rosso per la violenza di genere”, ha raccontato, riferendosi alla sua successiva permanenza in una casa protetta.

Nonostante un divieto di avvicinamento, Daniel ha continuato a contattarla, chiedendo di ritirare la denuncia. “Mi sono detta che se avessi fatto questo passo, forse lui non sarebbe più stato arrabbiato”, ha spiegato Daniela, ma le cose sono peggiorate dopo la revoca del braccialetto elettronico.

Il giorno dell’aggressione, Daniela era uscita per comprare del pane e delle brioche. “Ho controllato che lui non fosse fuori casa, ma mi sono ritrovata dietro di me in macchina”, ha raccontato. Convinta che il supermercato fosse un luogo sicuro, è entrata per fare la spesa, ma Daniel l’ha aspettata all’esterno.

“Quando sono tornata alla mia auto, lui mi ha spinto per cercare di farmi entrare”, ha spiegato Daniela. Dopo una violenta discussione, durante la quale il marito le ha chiesto di cedere tutto, Daniel l’ha colpita. “Mi ha tirato uno schiaffo così forte che mi ha fatto girare”, ha ricordato, aggiungendo che, in un attimo, lui ha estratto un coltello e ha iniziato a pugnalarla.

“Ricordo che ha cominciato a pugnalarmi e non si fermava”, ha detto Daniela, evidenziando il terrore e il dolore che ha provato in quei momenti. “Ho cercato di proteggere il volto e la pancia, ma lui continuava a colpirmi”. La donna ha descritto il caos intorno a lei, con le persone che cercavano di intervenire.

Fortunatamente, un giovane l’ha afferrata per le braccia e l’ha trascinata dentro al supermercato, dove i soccorsi sono arrivati poco dopo. “Pensavo solo ai miei figli, potevo morire”, ha confessato Daniela, esprimendo la sua paura di non rivederli mai più.