Accordo di pace in vista in Ucraina? Il consigliere di Trump diretto a Mosca: “Va da Putin”





Oggi a Mosca c’è l’incontro fra Witkoff e Putin. Secondo le autorità russe, il controllo su Volchansk rende più semplice muoversi avanti

Il Financial Times dice che la Bce non vuole garantire gli asset russi. Intanto, Putin avverte: bisogna essere pronti a battersi fino alla primavera. Sul cavo sottomarino Dragone, fonti Nato lasciano aperta la strada agli attacchi anticipati. Durante l’incontro con Macron, Zelensky insiste: senza protezioni certe, il fronte vacilla.





Partito aereo con a bordo Witcoff diretto verso Mosca

Un velivolo, secondo alcune informazioni, avrebbe portato Steve Witkoff, incaricato dal presidente Usa. L’aereo è uscito dal territorio aereo americano per dirigersi in Russia. A parlarne con TASS è stato qualcuno dei controllori del traffico aereo.

L’aereo aveva appena superato il confine aereo Usa, diretto prima in Europa e di lì verso la Russia”, ha detto una fonte dell’agenzia. Secondo quanto riferito, il volo era decollato da un aeroscalo della Florida poco dopo l’una del mattino.

Oggi il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, si siede con l’emissario del presidente americano, Steve Witkoff. A parlare sarà soprattutto di come uscire dalla tensione in Ucraina, anche sulla base delle idee venute da Washington. Secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, l’appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio. All’inizio dell’incontro i cronisti potranno assistere prima di essere fatti uscire.

Il consigliere Dmitriev, è “un giorno importante per la pace”

Un “momento chiave per la calma”. Con queste parole Kirill Dmitriev, esperto di accordi internazionali per conto di Putin e figura centrale nei colloqui russi, ha descritto il vertice atteso nelle prossime ore a Mosca fra un gruppo statunitense e il capo del Cremlino.

“Giorno importante per la pace, la squadra che ha realizzato l’accordo di pace del presidente Trump per Gaza sarà a Mosca per fare avanzare il programma di Trump per la pace in Ucraina”, ha scritto Dmitriev sul suo account X. Oltre all’inviato speciale Usa Steve Witkoff, dunque, è possibile che la delegazione americana comprenda il genero del presidente Jared Kushner.



