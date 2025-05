Achille Lauro a Domenica In parla della madre: “È il mio punto di riferimento sano, mi emoziona”

Il cantante Achille Lauro è stato ospite di Mara Venier nella puntata di “Domenica In” andata in onda oggi, domenica 11 maggio. Durante l’intervista, l’artista ha avuto modo di parlare del suo nuovo progetto musicale e di condividere momenti personali e toccanti legati alla sua carriera e alla sua vita privata. Tra i momenti più emozionanti, la presentazione del brano “Cristina”, una dedica speciale alla madre, in occasione della Festa della Mamma.





Nel corso della trasmissione, Achille Lauro ha confessato di essersi profondamente emozionato guardando il videoclip della canzone. “Mi commuovo ogni volta che lo vedo”, ha dichiarato il cantante, aggiungendo che la musica ha il potere di creare uno “stato d’animo forte” e che alcune canzoni rimangono impresse nella memoria collettiva, indipendentemente da chi le interpreta.

La canzone “Cristina”, che prende il nome dalla madre dell’artista, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico. Achille Lauro ha raccontato: “È stato bello vedere come la canzone è stata recepita. Con la mia squadra abbiamo chiesto alle persone di inviarci video con le loro mamme ed è venuto fuori qualcosa di davvero commovente”. Parlando della figura materna, ha descritto la madre come “dolcissima” e “l’incarnazione del bene”, sottolineando l’importanza del suo ruolo nella sua vita. “Ho avuto un punto di riferimento sano”, ha affermato.

Durante l’intervista, è stato proiettato un filmato che ripercorre le tappe principali della carriera di Achille Lauro. Riguardo al suo percorso artistico, il cantante ha ammesso: “Ci sono stati anni difficili, con il Covid in mezzo. In questo momento cerco di lasciare qualcosa di grande, ci sto provando”. Il nuovo album, stando alle sue parole, è composto da una serie di dediche personali, tra cui spicca appunto il brano dedicato alla madre.

Non solo musica: nel corso della conversazione con Mara Venier, Achille Lauro ha parlato anche della sua vita privata e del momento di serenità che sta vivendo. “Oggi mi sento un uomo, sento di aver trovato la mia serenità”, ha spiegato, aggiungendo che il legame costruito con il pubblico nell’ultimo anno è strettamente legato a questa nuova fase della sua vita. “A volte le persone mi dicono ‘mi hai salvato’ e io rispondo ‘posso dire lo stesso'”.

L’artista ha poi rivelato alcuni dettagli sulla realizzazione del suo ultimo disco, che è stato scritto durante un soggiorno negli Stati Uniti. “Oggi vivo a Milano ma mi divido. Questo disco l’ho scritto fuori dall’Italia, negli Stati Uniti. Da lì mi sono reso conto di dov’ero arrivato, grazie a chi”, ha raccontato.

Achille Lauro ha anche accennato al rapporto con altri artisti italiani, citando ad esempio Antonello Venditti, con cui condivide momenti conviviali: “Spesso vado a pranzo a casa sua”. Questi dettagli hanno contribuito a delineare un ritratto più intimo e personale dell’artista, mostrando un lato umano che va oltre la sua immagine pubblica.

La partecipazione a “Domenica In” si è rivelata quindi un’occasione non solo per presentare il nuovo brano, ma anche per condividere riflessioni profonde sul proprio percorso e sulla propria crescita personale. Il pubblico di Rai 1 ha accolto con calore le parole e la musica di Achille Lauro, confermando ancora una volta il forte legame tra l’artista e i suoi fan.