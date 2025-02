Achille Lauro e i fischi per il settimo posto di Sanremo: “Essere amato così è il riconoscimento più grande”

Achille Lauro commenta il settimo posto a Sanremo 2025 e i fischi ricevuti all’Ariston, celebrando l’amore del pubblico e il suo percorso artistico.





Achille Lauro è stato il primo ospite del Domenica In speciale Sanremo, andato in onda domenica 16 febbraio su Rai1. Nel salotto di Mara Venier, il cantante ha affrontato diversi temi legati al Festival di Sanremo 2025, dalla sua sorprendente settima posizione in classifica, che ha generato fischi e clamore, ai suoi iconici look, fino al duetto con Elodie nella serata delle cover.

Achille Lauro e i fischi per il settimo posto

La settima posizione ottenuta da Achille Lauro al Festival ha suscitato una reazione forte sia all’Ariston che in sala stampa, dove in molti si aspettavano di vederlo almeno sul podio. Durante l’intervista, Mara Venier ha esordito dicendo:

“Mi aspettavo qualcosa di più.”

Achille Lauro, però, ha risposto con serenità e gratitudine:

“Non esiste riconoscimento più grande di essere amato così. Tu sai da dove sono partito. Vedere la sala stampa e le persone reagire così è assurdo. Io sono della gente.”

Le sue parole hanno sottolineato il legame profondo con il pubblico, che nonostante il risultato in classifica, ha dimostrato di apprezzare il suo stile unico e la sua capacità di emozionare.

Mara Venier, visibilmente emozionata, ha aggiunto:

“Sono così felice di vederti cresciuto e maturato. Hai il coraggio di tirare fuori quello che hai dentro l’anima e il cuore.”

Il Sanremo di Achille Lauro: tra musica e autenticità

Al Festival di Sanremo 2025, Achille Lauro ha presentato il brano Incoscienti Giovani, una canzone profondamente autobiografica. Durante la settimana sanremese, ha condiviso due toccanti lettere con i giornalisti: una scritta dalla madre e l’altra dal suo primo amore.

A Domenica In, quando un giornalista gli ha chiesto cosa scriverebbe lui in una lettera, Lauro ha risposto con semplicità:

“Tutto si ridurrebbe a quello che ho detto prima. Non c’è più grande riconoscimento dell’amore che ho ricevuto tutti i giorni.”

Il cantante ha anche parlato del suo duetto con Elodie nella serata delle cover, rivelando un aneddoto divertente:

“Penso mi abbia detto ‘bastardo’, l’hai fatto veramente.”

Look, spontaneità e momenti dietro le quinte

Achille Lauro non ha deluso nemmeno sul fronte dei look, portando sul palco il suo stile inconfondibile. Ha spiegato che ciò che mostra a Sanremo rispecchia pienamente la sua personalità:

“Io sono così nella mia vita normale. Quando sono venuto qua, non era il Sanremo di oggi, più tradizionalista. Ho sempre portato il mio concerto all’interno della televisione.”

Un momento speciale è stato quello vissuto dietro le quinte con Antonello Venditti, come raccontato dallo stesso Lauro:

“Ogni sera arrivavo all’Ariston e dicevo ‘scaldiamo la voce con un pezzo di Venditti’. L’ultima sera c’era davvero lui nel camerino di fianco.”