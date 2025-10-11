Addio a Diane Keaton, l’attrice si è spenta a 79 anni: “La famiglia chiede riservatezza”





La notizia della scomparsa di Diane Keaton è stata riportata dal magazine People. Secondo quanto reso noto, l’attrice sarebbe morta all’età di 79 anni in California. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, mentre la famiglia – attraverso un portavoce – ha chiesto il massimo rispetto della privacy.





La notizia ha colto di sorpresa il pubblico e il mondo del cinema: Diane Keaton era considerata una delle interpreti più amate e rispettate di Hollywood. Nel corso della sua lunga e brillante carriera ha preso parte a film iconici come Il Padrino, Il padre della sposa, Book Club – Tutto può succedere, Il club delle prime mogli, Perché te lo dice mamma e soprattutto Io e Annie, ruolo che le valse l’Oscar e il Golden Globe come Migliore attrice protagonista.

Una vita privata riservata e una carriera di oltre cinquant’anni

Nata a Los Angeles nel 1946, Keaton ha esordito sul grande schermo nel 1970 con Amanti e altri estranei. La svolta arriva due anni dopo con il ruolo di Kay Adams – Corleone ne Il Padrino, al fianco di Marlon Brando e Al Pacino, con cui ebbe anche una relazione sentimentale.

Determinante nella sua carriera fu anche l’incontro con Woody Allen, che la volle nel film Provaci ancora, Sam e successivamente in altri sette titoli, tra cui Io e Annie, Radio Days, Manhattan e Interiors. I due vissero una relazione affettiva che si trasformò in un’amicizia profonda e duratura.

Negli ultimi anni, Diane Keaton ha continuato a recitare in diverse commedie di successo, tra cui Ti presento i suoceri di Michael Jacobs, Book Club – Il capitolo successivo diretto da Bill Holderman, e Summer Camp di Castille Landon.

Pur non essendosi mai sposata, Keaton ha scelto di diventare madre adottando due figli: Dexter nel 1995, oggi 29enne, e Duke nel 2000, oggi 25enne.



