Addio a Elio Corno, giornalista e grande tifoso dell’Inter: indimenticabili i duetti in TV con Tiziano Crudeli

Il mondo del giornalismo sportivo italiano piange la scomparsa di Elio Corno, avvenuta mentre si disputavano le ultime partite della 28a giornata di Serie A. Corno, 78 anni, è deceduto, e la notizia ha rapidamente fatto il giro dei social media, scatenando una serie di tributi da parte di colleghi, tifosi e appassionati di calcio. Grande sostenitore dell’Inter, Elio Corno è stato un volto familiare per molti, grazie alla sua presenza in numerose trasmissioni sportive, dove ha anche regalato momenti di ilarità, in particolare nei suoi siparietti con il collega milanista Tiziano Crudeli.





Nato il 25 aprile 1946, Corno avrebbe compiuto 79 anni tra poco più di un mese. La sua vita è stata dedicata alla sua passione per il calcio e al giornalismo sportivo. Ha ricoperto ruoli di rilievo come caporedattore per La Gazzetta dello Sport e Il Giornale, prima di intraprendere la carriera televisiva che lo ha reso celebre per i suoi interventi e le sue interazioni con altri giornalisti, spesso impegnati a raccontare le gesta di atleti di squadre rivali.

Il suo nome è indissolubilmente legato a programmi che sono diventati cult nel panorama televisivo italiano, come il “Processo del lunedì” di Aldo Biscardi e “Qui studio a voi stadio” su Telelombardia, dove commentava in diretta le partite dell’Inter. Elio Corno era conosciuto per il suo spirito vivace e per la sua capacità di essere pungente in modo sportivo. Successivamente, si era trasferito a “Diretta Stadio” su 7 Gold, dove era tornato quattro anni fa. I suoi duetti con Tiziano Crudeli erano particolarmente memorabili, caratterizzati da scambi accesi e pieni di battute, che riflettevano la rivalità tra le due squadre.

Oltre alla sua carriera televisiva, Corno ha scritto due libri: “Il vangelo del vero anti-milanista” e “Cara Inter”, che testimoniano il suo amore per i colori nerazzurri e il suo approccio unico al giornalismo sportivo.

Negli ultimi giorni, molti dei suoi compagni di viaggio televisivi e tifosi, anche di squadre rivali, hanno condiviso i loro ricordi di Elio Corno sui social media. Questi tributi evidenziano l’impatto che ha avuto nel mondo del calcio e del giornalismo. Corno, sempre al passo con i tempi, aveva iniziato a utilizzare i social per esprimere le sue opinioni anche attraverso brevi video, mantenendo viva la sua voce nel panorama sportivo.

La notizia della sua morte ha suscitato una vasta reazione, con tanti che hanno voluto rendere omaggio a un uomo che ha dedicato la sua vita al calcio e alla comunicazione sportiva. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di molti, che lo ricorderanno per la sua passione, il suo carisma e il suo approccio unico al giornalismo.

Elio Corno ha lasciato un’eredità duratura nel mondo del calcio italiano, non solo per le sue competenze professionali ma anche per il suo modo di vivere e comunicare la passione per questo sport. La sua figura rimarrà impressa nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il piacere di seguirlo in tv o di leggere i suoi articoli. La comunità sportiva si unisce nel cordoglio, onorando la vita e la carriera di un grande professionista che ha saputo emozionare e intrattenere generazioni di tifosi.