Addio a Marco Dionigi, storico dj veronese, scomparso a 54 anni. Il celebre artista, noto per le sue serate all’Alter Ego e al Mazoom, è morto nel sonno

La scena musicale italiana piange la scomparsa di Marco Dionigi, dj e produttore di fama nazionale, morto improvvisamente nel sonno all’età di 54 anni. La notizia, diffusa dalla sua agenzia di management DB Artists e confermata da DjMag, ha scosso il mondo del clubbing. Le cause del decesso non sono ancora state rese note.





Marco Dionigi, figura iconica del clubbing italiano, è stato un pilastro della musica elettronica dagli anni ’90 in poi. La sua carriera è decollata grazie alle sue performance presso l’Alter Ego di Verona, uno dei club più rinomati dell’epoca. Con uno stile unico e innovativo, l’artista ha saputo conquistare il pubblico, diventando un punto di riferimento per gli amanti della musica elettronica.

DjMag lo ha definito “una leggenda”, sottolineando come il suo nome sia immancabile quando si parla dei migliori dj di sempre. Anche Soundwall ha celebrato la sua figura, descrivendolo come “un eroe gentile: mai smanioso di apparire, contento di stare rintanato prima di tutto nei suoi mondi musicali”.

Gli inizi e il successo all’Alter Ego

La carriera artistica di Marco Dionigi è strettamente legata al periodo d’oro del clubbing italiano. Nei primi anni ’90, l’Alter Ego di Verona era uno dei centri nevralgici della scena musicale, e Dionigi ne è stato uno dei protagonisti assoluti. Le sue sonorità, ispirate all’electro degli anni ’80, hanno contribuito a definire un’epoca.

Il suo stile inconfondibile si è concretizzato nella creazione del sound “Slow Motion”, una fusione di bassi BPM con melodie ipnotiche e atmosfere che richiamano la new age e l’ethno dark wave. Questo approccio innovativo ha permesso a Dionigi di distinguersi e diventare uno degli artisti più richiesti sulla scena nazionale.

Parallelamente alla sua attività di dj, Dionigi ha intrapreso una carriera da produttore. Nel 1995 ha fondato la Tube Records, etichetta attraverso la quale ha pubblicato brani che sono diventati iconici, come “Anaconda”, “Heaven Flute”, “Le Serpent”, “Way Out” e “Manta”. Questi successi hanno ulteriormente consolidato la sua reputazione come artista poliedrico e visionario.

Dal Mazoom alla collaborazione con Daniele Baldelli

Dopo il successo all’Alter Ego, Marco Dionigi ha trovato una nuova casa musicale al Mazoom di Desenzano del Garda, un locale che ha segnato una nuova fase della sua carriera. In un’intervista rilasciata a Decadance Book, l’artista ha raccontato: “Nel 1992 ero abbastanza affermato ma mancava ancora qualcosa. Nacque un nuovo locale, il Mazoom, a cui giunsi qualche mese dopo l’apertura”.

Nel corso degli anni, Dionigi ha saputo mantenere una proposta musicale coerente con i suoi gusti personali: “Ho sempre proposto solo ciò che mi piaceva, dal funk al darkwave, dal dub all’ethno, dipendeva anche da cosa stessi producendo in studio o dai dischi che uscivano”, ha spiegato nella stessa intervista.

Un altro momento cruciale della sua carriera è stato l’incontro con Daniele Baldelli, creatore del Cosmic Sound. Dal 1994 in poi, i due hanno collaborato intensamente, portando avanti un sodalizio artistico che ha lasciato un segno indelebile nella scena musicale italiana.

Gli ultimi anni e il ricordo

Fino alla sua scomparsa, Marco Dionigi ha continuato a lavorare con dedizione e passione per la musica. Era attivo con “Prismatikone Records” e ricopriva il ruolo di A&R per la sua etichetta, Quantistic Division. La sua capacità di innovare, pur rimanendo fedele al proprio stile, lo ha reso un punto di riferimento anche per le nuove generazioni di artisti.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione tra colleghi e fan. La sua eredità musicale continuerà a vivere attraverso le sue produzioni e i ricordi delle serate che hanno fatto ballare migliaia di persone.

Con la scomparsa di Marco Dionigi, il mondo del clubbing perde non solo un grande artista, ma anche un uomo che ha saputo lasciare un’impronta indelebile nella storia della musica elettronica italiana.