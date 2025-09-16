Addio a Robert Redford: l’icona del cinema americano ci ha lasciati all’età di 89 anni





È con grande tristezza che si annuncia la morte di Robert Redford, una delle figure più emblematiche del cinema americano. A dare la notizia è stato il New York Times, che ha comunicato l’addio a un attore che ha segnato la storia del grande schermo con interpretazioni memorabili in film come La Stangata, Tutti gli uomini del Presidente e Proposta Indecente.





Nato a Santa Monica, in California, Redford è stato un regista e produttore di grande rilievo, diventando una delle personalità più influenti di Hollywood. La sua carriera è decollata negli anni ’60 e ’70, periodo in cui ha recitato in pellicole che sono diventate veri e propri cult, tra cui Butch Cassidy (1969) e La stangata (1973), entrambi al fianco di Paul Newman. Questi film hanno non solo consolidato la sua fama, ma hanno anche definito un’epoca dorata per il cinema americano.

Oltre alla recitazione, Redford ha dimostrato di avere un talento straordinario anche come regista. Nel 1981 ha ricevuto l’Oscar per il miglior regista grazie a Gente comune, un film che ha toccato il cuore di molti e ha segnato un punto di svolta nella sua carriera. La sua versatilità artistica si riflette anche nei numerosi successi che ha collezionato nel corso degli anni, tra cui Il grande Gatsby (1974), I tre giorni del Condor (1975) e La mia Africa (1985).

Non solo un attore e regista, Redford è stato anche un attivista appassionato, noto per il suo impegno in cause ambientali e culturali. Ha fondato il Sundance Institute e il Sundance Film Festival, eventi che sono diventati fondamentali per il cinema indipendente e hanno dato voce a molti cineasti emergenti.

Nel 2018, Redford aveva annunciato il suo ritiro dalla recitazione, lasciando un’eredità artistica di grandissimo valore. Tuttavia, pochi mesi dopo, ha espresso il suo pentimento riguardo a quella decisione. In un’intervista ha dichiarato: “Sembrava fosse arrivato il momento di concentrarmi su altro ma non avrei mai dovuto dirlo, perché distoglie l’attenzione dal film”. Con queste parole, l’attore, allora 82enne, ha chiarito che il suo ritiro non significava necessariamente un addio definitivo, ma piuttosto una necessità di mantenere il focus sui progetti in corso. Ha aggiunto: “Se mai mi ritirassi dalla recitazione, dovrei farlo in silenzio e non dovrei parlarne, perché attirerebbe troppo l’attenzione nel modo sbagliato. Preferisco rimanere concentrato su questo film e sul cast”.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio tra i fan e gli addetti ai lavori, che ricordano con affetto e ammirazione il contributo di Redford al mondo del cinema. La sua capacità di interpretare ruoli complessi, unita a un carisma naturale, ha ispirato generazioni di attori e cineasti. La sua morte segna la fine di un’era, lasciando un vuoto incolmabile nell’industria cinematografica.

Molti colleghi e amici hanno condiviso tributi sui social media, evidenziando non solo il talento di Redford, ma anche la sua generosità e il suo impegno verso le nuove generazioni di artisti. La sua influenza si estende ben oltre i suoi film, toccando le vite di coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui e di quelli che hanno trovato ispirazione nelle sue opere.

Con la sua scomparsa, il mondo del cinema perde un gigante, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso le sue pellicole e l’impatto duraturo che ha avuto sulla cultura popolare. La vita e la carriera di Robert Redford rimarranno un faro per tutti coloro che amano il cinema e l’arte in tutte le sue forme.



