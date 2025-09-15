Addio a Rossana Casaretti, oncologa del Pascale: “Una persona straordinaria”





L’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli piange la scomparsa della dottoressa Rossana Casaretti, oncologa di grande esperienza e punto di riferimento per l’intera struttura. L’annuncio è arrivato direttamente dal nosocomio, che ha ricordato la specialista con parole di profonda gratitudine e commozione.





“Con Rossana Casaretti il Pascale perde una figura storica, una grande oncologa e soprattutto una persona di eccezionale sensibilità. Chi ha lavorato al suo fianco, apprezzandone l’impegno che non ha conosciuto battute d’arresto nemmeno negli ultimi drammatici anni della sua malattia, affranto ne ricorda la sua forza, la sua determinazione, la sua dolcezza. Il management e il personale tutto dell’Istituto si raccoglie intorno ai figli e ai suoi cari in un caloroso abbraccio”, si legge nella nota ufficiale.

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio non solo tra colleghi e istituzioni, ma anche sui social, dove amici, pazienti ed ex pazienti hanno voluto ricordarla. In molti hanno sottolineato non solo le doti professionali, ma anche quelle umane della dottoressa, capace di unire competenza, dedizione e sensibilità.

C’è chi l’ha definita “un’icona e una professionista straordinaria dell’oncologia al Pascale per tantissimi anni, una donna sorridente, vivace, competente ed esemplare”. Altri l’hanno ricordata come “una persona eccezionale, il cui lavoro sarà sempre ricordato”.

Numerosi anche i messaggi di ex pazienti e dei loro familiari, che hanno voluto sottolineare il ruolo fondamentale che la Casaretti ha avuto nelle loro vite: “L’Istituto Pascale è stato fortunato ad avere una persona come Rossana Casaretti, che ha dedicato la sua vita a curare gli altri. Noi pazienti abbiamo perso tantissimo, ringrazio Dio per avermela fatta conoscere. Il Pascale perde una persona eccezionale e la sua mancanza sarà sentita”.

Con la sua scomparsa, l’ospedale di Napoli perde non solo una professionista di altissimo livello, ma anche una figura capace di lasciare un segno profondo nella vita delle persone che ha incontrato.



