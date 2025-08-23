“Addio al bomber rossoblu” Lutto nel calcio italiano, se ne va una storica leggenda genoana. Sidio Corradi aveva 80 anni





Ciao Sidio, il calcio ti saluta con affetto. Il nostro Sidio Corradi, ex attaccante del Genoa, ci ha lasciato nella notte a 80 anni dopo una lunga malattia. Nato nel 1944, Sidio ha fatto il suo debutto in Serie A con il Bologna nell’anno dello scudetto 1963/64, per poi giocare con Vicenza, Cesena e Varese. Ma è stato con il Genoa che ha lasciato il segno più profondo.





Con la maglia del Grifone, Sidio ha giocato 117 partite tra il 1970 e il 1976, segnando 34 gol e diventando un vero e proprio idolo per i tifosi della Gradinata Nord. La sua freddezza sotto porta e la sua dedizione alla squadra lo hanno reso un simbolo della rinascita genoana di quegli anni.

Anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Sidio non si è mai allontanato da Genova e dal calcio. Ha allenato le giovanili del Genoa, arrivando a guidare anche la Primavera nella stagione 2010/11. Ha trasmesso ai ragazzi la sua passione e i suoi valori, rendendolo un punto di riferimento per tutti.

Lo scorso aprile, nonostante la malattia, Sidio ha espresso un ultimo desiderio: salutare il Ferraris e la sua Gradinata Nord. La società ha esaudito il suo desiderio, permettendogli di scendere in campo durante il riscaldamento di Genoa-Cagliari. Un momento indimenticabile per Sidio e per tutti i tifosi.

Sidio, ci mancherai. Grazie per le emozioni che ci hai regalato.



