Addio al contratto Rai per Monica Maggioni: continuerà comunque a condurre i suoi show





Dopo oltre tre decenni di carriera presso la Rai, Monica Maggioni, giornalista di spicco e volto noto dell’informazione televisiva, ha deciso di lasciare il suo ruolo di dipendente dell’emittente pubblica. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, segna una svolta significativa nella carriera della giornalista, che nonostante l’abbandono del posto dirigenziale continuerà a essere presente sul piccolo schermo con i suoi programmi.





La decisione di Maggioni di abbandonare la posizione di direttrice dell’offerta informativa della Rai è stata accompagnata da un accordo che le consentirà di mantenere la conduzione di due dei suoi format principali: In Mezz’ora su Rai3, che ha preso in mano nel 2023, e NewsRoom su RaiPlay, programma che ha iniziato a condurre nel 2024. Questa scelta le permetterà di concentrarsi maggiormente sulla scrittura e sull’approfondimento giornalistico, senza le responsabilità amministrative legate al suo precedente incarico.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la decisione non sarebbe legata alla questione del tetto agli stipendi Rai, un tema che ha suscitato dibattiti negli ultimi anni. Infatti, una recente sentenza della Corte Costituzionale ha eliminato tale limite per tutto il settore pubblico, includendo anche la televisione di Stato. Pertanto, la scelta di Maggioni sembra essere dettata esclusivamente da motivazioni personali e professionali.

Nel corso della sua lunga carriera, iniziata ben 33 anni fa attraverso un concorso pubblico, Monica Maggioni ha ricoperto ruoli di grande responsabilità all’interno dell’azienda. Tra le sue posizioni più rilevanti si annoverano quella di direttrice di RaiNews, il canale allnews della Rai, e quella di prima direttrice donna del Tg1. Dal 2015 al 2018 ha inoltre rivestito il ruolo di presidente della Rai, un incarico prestigioso che ha consolidato ulteriormente la sua figura nel panorama mediatico italiano.

La decisione della giornalista di lasciare il suo posto dirigenziale apre ora una nuova fase per l’emittente pubblica, che dovrà individuare un successore in grado di gestire l’offerta informativa dell’azienda. La scelta del nuovo direttore sarà cruciale per garantire continuità e innovazione in un settore strategico come quello dell’informazione.

Nonostante il cambiamento, Maggioni continuerà a essere una presenza costante per il pubblico italiano attraverso i suoi programmi. In Mezz’ora, trasmesso su Rai3, e NewsRoom, disponibile su RaiPlay, rappresentano due format che hanno riscosso interesse e apprezzamento da parte degli spettatori, grazie alla capacità della giornalista di affrontare tematiche complesse con approfondimenti mirati e interviste incisive.

La scelta di Monica Maggioni potrebbe riflettere una volontà di concentrarsi maggiormente sulla qualità del lavoro giornalistico e sulla produzione di contenuti originali, senza le pressioni legate alla gestione amministrativa. Un percorso che potrebbe anche aprire nuove opportunità per la giornalista, sia in ambito televisivo che editoriale.

Resta ora da vedere chi prenderà il posto lasciato vacante da Maggioni e come l’emittente pubblica affronterà questo cambiamento. La Rai si trova di fronte alla sfida di mantenere alta la qualità della sua offerta informativa, puntando su figure capaci di guidare il settore con competenza e visione strategica.

La carriera di Monica Maggioni rappresenta un esempio significativo di dedizione e professionalità nel mondo del giornalismo italiano. Con questa nuova fase, la giornalista sembra intenzionata a continuare a lasciare il segno nel panorama mediatico, concentrandosi su ciò che da sempre è il cuore del suo lavoro: raccontare storie e approfondire temi cruciali per il pubblico.



