Aereo per Amanda al Grande Fratello: la sua reazione e le critiche dalle altre concorrenti

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Amanda Lecciso riceve un messaggio speciale dalla sua famiglia, suscitando entusiasmo tra alcuni e critiche da parte di altri concorrenti.





Al Grande Fratello 2024, le dinamiche tra i concorrenti sono sempre intense, e stavolta i riflettori si sono accesi su Amanda Lecciso. La cognata di Al Bano ha ricevuto un messaggio speciale da parte della sua famiglia e dei suoi amici più stretti, facendo esplodere un’ondata di emozioni tra i partecipanti.

Tutto è cominciato quando Amanda, che si trovava sotto la doccia, è stata avvisata da Maria Teresa Ruta e Helena Prestes del messaggio in arrivo. “Corri Amanda, c’è un messaggio per te. È pazzesco!” hanno gridato, attirando l’attenzione della concorrente, che si è precipitata fuori, ancora con i capelli bagnati. Non appena ha visto lo striscione con scritto “Avanti così”, ha iniziato a urlare, facendo il simbolo del cuore con le mani e mandando baci al cielo.

La sua reazione è stata di pura gioia, rispondendo con un tocco di ironia: “Avanti così, ‘na parola, ci provo!” Poi si è abbracciata con le altre due concorrenti, Ruta e Prestes, mentre lo striscione volteggiava in cielo.

Tuttavia, mentre le tre esultavano per il messaggio, altri concorrenti non sembravano essere altrettanto felici. Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi ed Eva Grimaldi erano sedute in un angolo del giardino, a parlare sottovoce. I fan di Jessica hanno subito notato la loro conversazione, che si riferiva in modo critico agli aerei per Amanda: “Pamela e Jessichina che continuano a rosicare per gli aerei di Amanda… Donate per un altro aereo!”

Questa discussione ha fatto sorgere dubbi tra le concorrenti, che hanno messo in discussione l’esistenza dei cosiddetti Leccisers, i presunti sostenitori di Amanda, suggerendo che gli aerei potessero essere un’iniziativa dei fan di Helena Prestes in supporto della loro amica. Le critiche non sono ancora arrivate all’orecchio di Amanda, ma potrebbero presto essere sollevate durante la prossima puntata, con Alfonso Signorini pronto a far emergere la verità.

Nel frattempo, i fan di Amanda non hanno preso di buon grado le critiche rivolte alla sua famiglia, in particolare quelle su Pamela. Un utente ha scritto su social: “Quella vipera di Pamela che percula anche l’aereo della famiglia… schifo!” mostrando l’astio crescente tra i concorrenti del reality.

L’intensificarsi di questi scontri all’interno della casa dimostra quanto il Grande Fratello sia sempre una fonte di emozioni forti, con alleanze e inimicizie che si intrecciano continuamente. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quale sarà il destino di Amanda e delle sue critiche amichevoli e non.