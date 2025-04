Affari Tuoi, Alberto sfida la sorte fino all’ultimo: il sogno dei 300mila euro si trasforma in un colpo di scena

Nella puntata di ieri sera di Affari Tuoi, andata in onda mercoledì 9 aprile 2025, il protagonista è stato Alberto, un muratore di Cingoli, in provincia di Macerata, che gestisce un’impresa edile insieme al cognato. Insieme a lui c’era la figlia Sara, studentessa di filosofia, che ha accompagnato il padre in questa avventura televisiva. Purtroppo, la fortuna non ha sorriso a Alberto e a sua figlia, che sono tornati a casa senza alcun premio.





La partita di Alberto è iniziata in modo piuttosto movimentato: al primo tiro ha eliminato dal tabellone un pacco contenente 1 kg di cremini, un premio speciale dedicato alla Regione Marche. Successivamente, ha aperto pacchi da 0 euro, 30mila euro, 20mila euro, 10mila euro e infine 10 euro. La prima offerta ricevuta dal dottore è stata di 40mila euro. Alberto, alla sua trentesima partecipazione al programma, ha dichiarato: “Oggi è la mia 30esima puntata, lasciare il gioco dopo pochi minuti no. Vorrei godermelo ancora un po’”. Dopo aver tritato l’assegno, ha aperto un pacco contenente 200mila euro, seguito da un pacco da 1 euro e uno da 100mila euro.

Di fronte a questa situazione, il dottore ha proposto un cambio, ma Alberto ha rifiutato. Ha poi eliminato 50mila euro, 500 euro e 75 euro dal tabellone. A questo punto, il dottore ha offerto 25mila euro, ma Alberto ha deciso di proseguire: “Ringraziamo il dottore, ma rifiutiamo e andiamo avanti”. Ha tritato l’assegno e aperto un pacco contenente 5mila euro. Il dottore ha quindi riproposto il cambio, ma Alberto ha affermato: “Sarebbe un controsenso farlo adesso. Rifiuto, noi abbiamo un rosso”.

Dopo aver eliminato 75mila euro, Alberto si è trovato con due pacchi rossi (300mila e 15mila euro) e quattro pacchi blu. Il dottore ha presentato un’altra offerta, ma Alberto ha deciso di non farsi intimidire e ha tritato l’assegno, convinto di avere la cifra più alta nel suo pacco. Dopo aver aperto un pacco contenente 20 euro, il dottore ha riproposto il cambio, ma Alberto ha nuovamente rifiutato. Ha poi eliminato 100 euro dal tabellone, e il dottore ha offerto 33mila euro.

Alberto ha espresso il suo pensiero riguardo all’offerta: “Sono tanti soldi, ma questa è un’occasione unica, che nella vita non ricapita più. Rifiuto e vado avanti”, guadagnandosi gli applausi del pubblico. Ha scelto di aprire il pacco numero 9, un numero significativo poiché coincide con il compleanno della moglie e del figlio. Purtroppo, questo pacco conteneva 300mila euro, distruggendo le sue speranze di vittoria. Nel suo pacco, invece, c’erano solo 200 euro.

Dopo la delusione, Alberto e Sara sono passati alla fase della Regione Fortunata, scegliendo l’Umbria per cercare di vincere 100mila euro, ma la loro scelta si è rivelata errata. Il secondo tentativo di vincere 50mila euro, scegliendo la Puglia, ha anch’esso portato a un insuccesso. Così, Alberto ha concluso la sua partecipazione a Affari Tuoi a mani vuote, senza aver realizzato i suoi sogni di vincita.