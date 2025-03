Affari Tuoi, Eleonora fa un errore fatale: non ascolta il consiglio di sua figlia e perde tutto

Nella puntata di sabato 15 marzo di Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, Eleonora ha avuto l’opportunità di giocare dalla Calabria. Come da tradizione, tra i premi in palio figurava la specialità regionale della serata, la famosa ‘nduja.





L’inizio della partita per Eleonora non è stato dei migliori. Il primo pacco aperto ha svelato la cifra di 200mila euro, che è subito andata persa. La situazione ha preso una piega leggermente migliore con la seconda chiamata, in cui ha trovato 20 euro nel pacco proveniente dal Lazio. Tuttavia, la terza chiamata ha portato via altri 10 euro. Il quarto tiro ha visto l’apertura di un pacco da 10mila euro, che ha influito poco sul bilancio. La serie di chiamate è proseguita con un pacco da 200 euro e uno da 75mila euro. Giunta alla prima offerta del dottore, il bilancio era equilibrato: 3 pacchi rossi e 3 blu. L’offerta iniziale era di 30mila euro, ma Eleonora ha deciso di rifiutare.

La partita ha continuato a essere complicata per Eleonora. All’inizio della nuova fase, il primo pacco aperto ha rivelato 20mila euro, seguito da una chiamata che ha portato via anche i 300mila euro. La situazione si è aggravata ulteriormente con l’apertura di un pacco da 5mila euro. Al secondo giro d’offerta, il dottore ha proposto 15mila euro, ma anche questa offerta è stata gentilmente rifiutata dalla concorrente.

La fortuna sembrava essersi allontanata, ma Eleonora ha continuato a giocare. La prima chiamata fortunata ha rivelato 75 euro, ma l’umore è tornato a scendere con l’apertura di un pacco da 100mila euro. La serie si è chiusa con un pacco da 500 euro. Al momento dell’offerta del dottore, Eleonora e il suo compagno si sono trovati di fronte alla scelta tra accettare l’offerta o cambiare pacco. Hanno scelto di rifiutare l’offerta.

Un momento cruciale è arrivato con una serie di chiamate decisive. La prima ha portato via il pacco da 1 euro, mentre il secondo pacco, purtroppo, ha rivelato 15mila euro. Tuttavia, la chiamata successiva ha aperto un pacco da 100 euro, migliorando leggermente la situazione. Dopo aver perso il pacco da 0 euro, la partita di Eleonora sembrava riprendersi, nonostante la perdita di 30mila euro alla fine della serie. Con due pacchi blu e uno rosso da 50mila euro rimasti, l’ultima proposta del dottore prima del bivio finale è stata di 10mila euro, che Eleonora ha rifiutato.

In un momento di tensione, Eleonora ha deciso di puntare sul pacco che conteneva la ‘nduja, rimanendo con 50 euro e 50mila euro come ultime possibilità. La proposta del dottore si è rivelata difficile, poiché l’unica alternativa era il cambio di pacco.

Eleonora ha raccontato che sua figlia Beatrice le aveva indicato un numero, il 3, che si trovava tra i pacchi. Nonostante questo segnale, la concorrente ha deciso di seguire il proprio istinto e ha scelto di cambiare il pacco con il numero 17. Questa decisione si è rivelata fatale, poiché ha portato a una perdita totale delle possibilità di vincita.

La partita di Eleonora a Affari Tuoi ha messo in luce quanto possa essere difficile prendere decisioni in momenti di pressione e quanto sia importante seguire i segnali e i consigli, specialmente quando provengono da persone care. La sua esperienza rimarrà un esempio di come la fortuna e le scelte possano influenzare il corso di un gioco.