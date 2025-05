Affari tuoi, Marco il pescivendolo si aggiudica 50mila euro: “Lavoro al freddo di notte, questi soldi mi daranno un po’ di serenità”

Nella puntata di “Affari Tuoi” andata in onda giovedì 15 maggio, Marco, rappresentante della regione Liguria e originario di La Spezia, ha tentato la fortuna nel celebre gioco televisivo condotto da Stefano De Martino. Il concorrente, che nella vita lavora come pescivendolo ambulante, ha raccontato di svolgere questa attività da 25 anni, seguendo le orme dei suoi nonni. Al suo fianco, durante la partita, c’era la moglie Valeria, conosciuta molti anni fa a scuola di ballo.





Marco ha spiegato come la passione per i balli standard lo abbia portato a incontrare la sua compagna di vita: “Da bambini frequentavamo la stessa scuola di ballo. Solo che io ero un po’ più grande e lei un po’ più piccola, ma la guardavo tanto. Poi siamo cresciuti e ci siamo ritrovati a scuola di ballo. Sua madre era una mia cliente e da lì abbiamo iniziato a frequentarci”. Per affrontare il gioco, i due hanno portato con sé un portafortuna speciale: una gabbietta metallica contenente una pietra di acquamarina, chiamata “genesa”. Marco ha spiegato: “Me l’ha regalata un amico che mi ha assicurato che con questo andrò sul sicuro, sarà un successo”.

La partita si è rivelata subito in salita per Marco, che ha scelto il pacco numero 3. Nei primi sei pacchi aperti si trovavano somme importanti come 30mila euro, 200mila euro e 100mila euro, oltre a 100 euro, il pigato e Gennarino. Nonostante l’offerta iniziale del Dottore di 25mila euro, Marco ha deciso di proseguire: “Tutti arriviamo a questo punto. Sono tanti soldi per me. Mi alzo tutte le notti alle tre e so che per guadagnare questi soldi si fa molta fatica, sto all’acqua e al freddo. Io e mia moglie ci siamo detti prima di venire qua che avremmo provato ad andare in fondo. Ringrazio il Dottore ma rifiuto e vado avanti”.

Nei turni successivi, Marco ha aperto pacchi contenenti 500 euro, 0 euro e 10mila euro. A quel punto, il Dottore ha rilanciato con un’offerta di 30mila euro. Tuttavia, il concorrente l’ha rifiutata, spiegando: “Vorrei qualcosina di più perché vorrei avere un po’ di tranquillità nel mio lavoro, questi non mi bastano”. La moglie Valeria ha aggiunto: “Dottore, noi siamo qua per portarti via qualcosa di più”.

La fortuna non è stata dalla parte di Marco quando ha aperto il pacco da 300mila euro. Nonostante ciò, ha mantenuto la calma commentando semplicemente: “Pazienza”. Successivamente ha scelto pacchi contenenti 200 euro e 20 euro. Il Dottore ha quindi proposto 15mila euro in cambio di quattro tiri, ma anche questa offerta è stata rifiutata dal concorrente.

Nei quattro pacchi successivi si trovavano somme di 15mila euro, 75mila euro, 20mila euro e 50 euro. L’offerta del Dottore è scesa a 10mila euro. Prima di decidere, Marco si è confrontato con la moglie e ha dichiarato: “Ho sempre detto di voler giocare. Mi sono giocato premi importanti ma mi sono divertito”.