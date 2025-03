Aggredirono una coppia e abusarono della ragazza ad Afragola. Arrestati, sono minorenni

Un episodio di violenza e criminalità ha scosso la comunità di Afragola, dove due giovani fidanzati sono stati vittime di un’aggressione brutale. L’atto è iniziato con una rapina, durante la quale i due ragazzi, in cerca di intimità nella loro auto, sono stati avvicinati da due individui armati. Dopo aver sottratto pochi spiccioli e un cellulare non di ultima generazione, i criminali hanno perpetrato un atto di violenza sessuale ai danni della ragazza, minacciandola con una pistola prima di fuggire in scooter. Questo tragico evento ha lasciato un segno indelebile di rabbia e choc nella vita delle vittime.





Le indagini sono state avviate immediatamente dopo la denuncia della coppia, e sono durate oltre un mese. Gli agenti del commissariato di Afragola hanno condotto un lavoro meticoloso, utilizzando diversi strumenti investigativi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nonostante i due aggressori avessero il volto coperto, il loro profilo è stato individuato attraverso un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza, testimonianze e controlli incrociati.

Dopo essere stati convocati per il prelievo del DNA, i due minorenni, entrambi 17enni, hanno ammesso le loro responsabilità. I legali che li difendono, Dario Procentese e Vincenzo Postiglione, hanno assistito i ragazzi durante l’interrogatorio. Le loro confessioni hanno fornito un ulteriore elemento a sostegno della ricostruzione già elaborata dagli inquirenti, che avevano già accumulato un quadro indiziario significativo.

Le indagini hanno preso avvio dalle denunce presentate dalle vittime e si sono avvalse di diverse fonti di prova, tra cui le registrazioni delle telecamere di sicurezza e le intercettazioni. La Polizia di Stato ha comunicato che, pur mantenendo la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è emerso un “grave quadro indiziario a carico dei fermati”. Questo è un passo importante nel processo di giustizia, che mira a garantire che tali atti di violenza non rimangano impuniti.

Il caso ha suscitato un forte clamore nella comunità locale, evidenziando la necessità di una maggiore sicurezza e vigilanza nei luoghi pubblici, specialmente per i giovani. La violenza sessuale e le rapine sono problemi gravi che richiedono un’attenzione costante da parte delle forze dell’ordine e della società civile. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per combattere la criminalità e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

La reazione della comunità è stata di shock e indignazione, e molti cittadini hanno espresso la loro solidarietà verso le vittime. Le organizzazioni locali e i gruppi di supporto stanno offrendo assistenza e risorse per aiutare la coppia a superare questo trauma. È fondamentale che le vittime di violenza ricevano il supporto necessario per affrontare le conseguenze psicologiche e fisiche di tali esperienze.