Aggredisce i passanti e poi i Carabinieri, colpito con il taser: 57enne muore in ambulanza





Nella notte tra il 16 e il 17 agosto, un episodio drammatico ha scosso la comunità di Olbia, nel quartiere di Santa Mariedda. Giampaolo Demartis, un uomo di 57 anni originario di Bultei e nato a Sassari, è deceduto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale, dopo essere stato immobilizzato con un taser dai Carabinieri intervenuti sul posto.





Secondo le ricostruzioni iniziali, l’uomo stava creando disordini per strada, aggredendo i passanti e seminando il panico. I militari dell’Arma sono stati chiamati a intervenire per fermarlo, ma la situazione è rapidamente degenerata. Demartis, visibilmente alterato, presumibilmente a causa del consumo di alcol e sostanze stupefacenti, si è scagliato anche contro i Carabinieri, ferendo uno di loro al volto. Per immobilizzarlo e garantire la sicurezza dei presenti, è stato necessario utilizzare il taser.

Dopo l’intervento, le condizioni di salute dell’uomo sono apparse immediatamente critiche. Il personale medico del 118, giunto sul posto, ha tentato di stabilizzare Demartis, ma il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto verso l’ospedale di Olbia. Il decesso è stato attribuito a un arresto cardiaco, ma le circostanze esatte della morte sono ora oggetto di indagine.

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per chiarire l’accaduto e ha disposto l’autopsia sul corpo del 57enne. Anche la squadra anticrimine della Polizia di Stato sta conducendo approfondimenti per ricostruire i dettagli dell’intervento.

In merito alla vicenda, il Sindacato Indipendente dei Carabinieri (Sic) ha espresso solidarietà ai militari coinvolti, affermando in una nota stampa che gli agenti hanno agito “con professionalità, attenendosi alle procedure operative previste in occasione di intervento nei confronti di soggetti che versano in grave stato di alterazione psicofisica e che pongono in essere comportamenti altamente pericolosi per la collettività”.

L’uso del taser da parte delle forze dell’ordine è spesso oggetto di dibattito pubblico, soprattutto in casi che si concludono tragicamente. In questo episodio, sarà fondamentale determinare se l’intervento sia stato condotto nel pieno rispetto dei protocolli e se vi siano stati fattori esterni che abbiano contribuito al decesso di Demartis.



