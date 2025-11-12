“Aggredito dai fascisti!” — ma era tutta una bufala: il sindacalista CGIL beccato e condannato a quattro mesi di lavori socialmente utili





Il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, è stato invitato a prendere atto della condanna inflitta a un sindacalista della CGIL che aveva falsamente denunciato un’aggressione da parte di esponenti di estrema destra. Durante la sua partecipazione alla trasmissione “DiMartedì” su La7, nell’aprile scorso, il Segretario Landini aveva dichiarato: “Un nostro sindacalista è stato aggredito dai fascisti, è questo il clima che si respira. Abbiamo chiesto al Ministro dell’Interno di intervenire”. Tale denuncia si è rivelata infondata, e il sindacalista coinvolto è stato giudicato colpevole dal Tribunale di Genova.





Fabiano Mura, ex segretario della Fillea Cgil, è stato condannato a quattro mesi di lavori di pubblica utilità e a una donazione a un ente benefico per aver simulato un’aggressione fascista.

L’ex alleato di Maurizio Landini, per il quale il procuratore aggiunto Federico Manotti aveva archiviato le indagini con l’accusa di simulazione di reato, aveva richiesto la messa alla prova, accolta dalla giudice Carla Pastorini. La richiesta è stata presentata tramite il legale Giuseppe Longo.

Mura aveva ritirato la denuncia due giorni dopo l’accaduto ed era stato sottoposto ad indagini, in quanto gli investigatori della Digos non avevano riscontrato alcuna aggressione, ammissione successivamente confermata da Mura stesso durante l’interrogatorio con il pubblico ministero. La sua versione iniziale dei fatti descriveva un’aggressione verbale e fisica, con insulti, saluto romano, pugni, spinte e sputi. Questa dichiarazione aveva contribuito ad alimentare un clima di tensione, già particolarmente acceso, tanto da indurre il segretario della Cgil a citare Mura come esempio di intolleranza e violenza da parte dell’estrema destra.

Le discrepanze tra la narrazione di Mura e la realtà sono emerse rapidamente. La Digos non ha trovato corrispondenza tra gli orari indicati dal sindacalista e l’appuntamento, né riscontri dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell’incidente. Considerata la pena massima prevista di tre anni, la condanna inflitta a Mura risulta relativamente lieve.



