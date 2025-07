Aggressione scioccante a Capri: uomo trascina per le gambe una ragazza dopo averla spinta a terra

Una grave aggressione si è verificata nelle prime ore di domenica mattina nel cuore di Capri, precisamente lungo via Roma, una delle strade principali dell’isola. Un uomo ha assalito una giovane donna, spingendola violentemente a terra e trascinandola per le gambe davanti a numerosi testimoni. La scena è stata ripresa in un video amatoriale che è poi stato diffuso sui social media dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, rappresentante dell’Alleanza Verdi-Sinistra, per denunciare l’accaduto.





Secondo quanto riportato da Borrelli, l’episodio si è svolto all’esterno di un bar situato nei pressi dello stazionamento dei taxi. L’aggressore, dopo aver scaraventato la donna al suolo, avrebbe tentato di afferrarla per il collo brandendo una bottiglia. Solo l’intervento verbale di alcune persone presenti sul posto, che lo hanno minacciato di chiamare i carabinieri, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

“Nella centralissima via Roma a Capri alle 5 di domenica mattina – scrive Borrelli – all’esterno di un bar all’altezza dello stazionamento dei taxi, una donna viene aggredita da un uomo che la spinge per terra e prova a metterle le mani al collo brandendo una bottiglia. Solo la minaccia di chiamare i carabinieri da parte di alcuni dei presenti fa desistere l’aggressore dal proseguire”, ha dichiarato il parlamentare sui suoi canali social.

Il video dell’aggressione è stato inviato direttamente a Borrelli, che ha deciso di renderlo pubblico per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’accaduto e sollecitare il supporto delle autorità. L’aggressore è stato successivamente individuato nella zona del porto di Marina Grande grazie all’intervento dei carabinieri. Si tratta di un uomo di 33 anni originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini sono ancora in corso per ricostruire la dinamica completa dei fatti e rintracciare la vittima. Da quanto emerso finora, il 33enne si trovava sull’isola per motivi lavorativi e, poco dopo l’aggressione, è stato segnalato in evidente stato di ebbrezza mentre disturbava i passanti nella zona del porto. Una pattuglia dei carabinieri lo ha riconosciuto immediatamente come l’autore dell’attacco ripreso nel video.

“Una violenza inaccettabile – ha commentato Borrelli – per la quale chiedo a tutti coloro che hanno assistito alla scena di fornire elementi utili alle forze dell’ordine per evitare che il bruto la faccia franca e possa, in futuro, compiere nuovi vergognosi atti del genere. La vittima non deve essere lasciata sola. Denunciare è sempre difficile in questi casi e proprio per questo bisogna far sentire tutta la solidarietà della comunità isolana. La violenza sulle donne è un male che va sconfitto con l’aiuto di tutti e non con l’indifferenza. Mi auguro che si raccolgano elementi utili per mettere l’aggressore nelle condizioni di non poter più nuocere a nessuno”, ha aggiunto il parlamentare.

La vicenda ha suscitato grande indignazione tra gli abitanti dell’isola e i turisti presenti. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per la sicurezza a Capri, dove recentemente si sono verificati altri episodi di cronaca. Il 14 luglio scorso, ad esempio, un politico britannico appartenente alla Camera dei Lord, Ara Darzi, è stato vittima di uno scippo: un orologio Richard Mille dal valore superiore ai 200mila euro gli è stato sottratto in pochi secondi.

Sull’aggressione alla giovane donna, le forze dell’ordine stanno lavorando per raccogliere testimonianze e prove utili a perseguire l’autore del gesto. La comunità locale e le autorità invitano chiunque abbia assistito alla scena o abbia informazioni rilevanti a collaborare con le indagini. La speranza è che la vittima possa essere rintracciata al più presto e ricevere il supporto necessario.