Al funerale di mio marito, incontro una donna con il suo bambino in braccio

La mia vita è stata sconvolta al funerale di mio marito quando mi sono imbattuta in una donna anziana che teneva in braccio un bambino. La donna afferma che il bambino che sta portando è figlio del mio defunto marito.





Ero lì, a fissare gli ultimi resti del servizio funebre di mio marito. Non riuscivo a credere che Patrick fosse andato. Un incidente d’auto l’aveva portato via da me. Era passata una settimana, ma potevo ancora sentirlo intorno a me. Come poteva essere morto?

Con il cuore pesante, mi sono diretta verso l’uscita del cimitero, dicendomi che dovevo iniziare a capire il resto della mia vita.

È stato allora che una donna anziana mi si è parata davanti, tenendo in braccio un bambino che piangeva.

“Sei tu Nancy?” ha chiesto.

L’ho fissata, confusa. Non l’avevo mai vista prima in vita mia.

“Sì, sono io. Chi sei?” ho risposto, a disagio.

Poi è arrivato il colpo che non ero pronta ad affrontare. La donna – il suo nome era Amanda – mi ha detto che il bambino tra le sue braccia era figlio di Patrick.

“Solo tu puoi prenderti cura di questo bambino ora,” ha detto.

“Sua madre non può provvedere a lei.”

Un brivido mi è corso lungo la schiena. Ho fissato il bambino, indietreggiando.

“No, non può essere! Patrick era un marito amorevole. Non mi avrebbe mai fatto questo!”

Mi sono girata e me ne sono andata. Rifiutavo di crederci. Non avrei mai dubitato di Patrick.

“Attenta!”

Ho urtato qualcuno – Mike, uno dei vecchi amici di Patrick. Ero talmente persa nei miei pensieri che non l’avevo nemmeno visto.

Mi ha offerto le sue condoglianze, ha iniziato a chiacchierare. Non volevo parlare, ma mi sono sforzata di essere educata, l’ho tenuto breve, poi mi sono diretta verso la mia macchina.

Non riuscivo a smettere di pensare a ciò che aveva detto Amanda, ma l’ho accantonato. Eppure, quando ho aperto la portiera dell’auto, mi sono bloccata.

Il bambino era sul sedile posteriore. Piangeva.

Mi sono guardata intorno. Amanda era sparita.

“Come è finito qui questo bambino?” ho sussurrato.

Faceva freddo. Mi sono tolta la giacca e l’ho avvolta intorno alla piccola.

Poi l’ho visto – un piccolo neo sul suo collo. Il mio cuore ha perso un battito.

“Non può essere,” ho mormorato.

Il neo era identico a quello di Patrick.

Non volevo sospettare che mi avesse tradito. Ma avevo bisogno della verità.

Sono tornata a casa, ho preso alcune ciocche di capelli di Patrick dalla sua spazzola, e mi sono diretta in ospedale.

“Buongiorno, vorrei fare un test di paternità,” ho detto alla receptionist.

“Di solito ci vogliono alcuni giorni per avere i risultati,” ha detto.

“Può essere fatto più velocemente?” ho chiesto. “Pagherò di più.”

Ha detto che avevano un servizio accelerato – sarebbe costato di più.

“Lo farò,” ho detto, consegnando i campioni e facendo il pagamento.

Mi sono seduta nel corridoio, in attesa, il bambino tra le braccia. Ha iniziato a piangere di nuovo. Ho controllato – il pannolino era a posto. Doveva avere fame.

C’era ancora tempo prima dei risultati, quindi mi sono precipitata in un supermercato, ho comprato latte in polvere, biberon e pannolini – solo per sicurezza.

Di ritorno in ospedale, l’ho nutrita. Poi, finalmente, un’infermiera mi ha consegnato i risultati.

“Questa è la verità, e dovrò accettarla piaccia o no,” mi sono detta mentre aprivo la busta.

La testa mi ha iniziato a girare: “Tasso di paternità – 99%.”

Ho fissato il bambino addormentato tra le mie braccia, le lacrime che minacciavano di traboccare. Patrick mi aveva tradito e me l’aveva tenuto nascosto.

Non potevo convivere per sempre con questo ricordo del tradimento. Dovevo restituire il bambino a sua madre.

Sono tornata a casa e ho iniziato a frugare tra le cose di Patrick, cercando qualcosa che potesse portarmi alla sua amante. Niente.

Mi sono spostata nel suo ufficio. Ancora niente.

Ho sospirato. Il bambino stava dormendo in salotto. Ho preso il baby monitor e sono uscita sull’auto di Patrick.

Ho cercato ovunque – sotto i sedili, nel vano portaoggetti, in ogni angolo.

Niente.

E poi, ho visto il GPS.

Patrick era un disastro con le direzioni. Usava sempre il navigatore. Se fosse mai andato a casa di lei, il suo indirizzo sarebbe stato lì.

Ho aperto le destinazioni recenti. La maggior parte erano posti familiari: ristoranti, il negozio di ferramenta, il suo ufficio. Ma un indirizzo è apparso più volte. Non lo riconoscevo.

“Questo è il posto,” ho pensato. Ho preso il bambino e sono andata lì.

Era una casa modesta. Mi sono avvicinata alla porta, bambino in braccio, e ho bussato.

“Ciao? C’è qualcuno?”

Ho bussato ancora e ancora. Nessuna risposta.

Ho guardato intorno, mi sono avvicinata alla casa accanto e ho suonato il campanello.

La porta si è aperta con un cigolio.

Amanda era lì.

“Tu?” ho chiesto, sconvolta.

“Come… come mi hai trovata?” ha balbettato.

“Stavo cercando l’altra donna di mio marito. Volevo restituirle suo figlio.”

Il volto di Amanda si è rabbuiato. “La donna che viveva accanto è morta pochi giorni fa. Infarto. Subito dopo aver saputo dell’incidente di tuo marito. Emma non c’è più.”

Ho ansimato. “Aspetta… hai detto Emma?”

“Sì,” ha detto Amanda. “La conosci?”

“Il suo cognome era… Warren?”

Amanda ha annuito.

Ho abbassato la testa. “Posso entrare? Credo di aver bisogno di parlare con qualcuno.”

Amanda mi ha fatto entrare. Ci siamo sedute nel suo salotto, il bambino rannicchiato contro di me.

“Emma era mia compagna di classe,” ho iniziato. “E mia amica. Ma l’ho ferita. E Patrick…”

Vent’anni fa… Patrick ed io eravamo nel corridoio della nostra scuola. Ero al mio armadietto quando si è avvicinato a me.

“Ciao, Nancy,” ha detto nervosamente.

“Sì?” ho sorriso.

“Mi sono innamorato di un’altra persona,” ha detto. “So che sei stata gentile, ma mi dispiace.”

Sono rimasta sconvolta. “Dimmi che è uno scherzo, Patrick. Non puoi sul serio!”

Ma era così. Si era innamorato di Emma. E Emma lo amava.

Sono tornata a casa piangendo. Mia madre mi ha chiesto cosa non andasse.

“Patrick mi ha lasciata,” ho singhiozzato. “Non lascerò che stiano insieme!”

“Nancy,” ha detto dolcemente, “non troverai la felicità distruggendo la felicità di un’altra persona.”

Ma ero consumata dalla vendetta.

Ho provato di tutto – voci, falsa sicurezza, biglietti anonimi. Niente ha funzionato.

Poi ho avuto l’idea perfetta.

Sono andata a casa di Patrick e gli ho detto che ero incinta.

È rimasto scioccato, terrorizzato. Ma mi ha creduto. Ha promesso di prendersi la responsabilità. Gli ho detto di non dirlo a nessuno – ho detto che mio padre mi avrebbe costretta ad abortire.

Ha accettato. Era sempre così responsabile.

Ovviamente, non ero incinta. Era una bugia. Una disperata bugia di un cuore infranto.

Dopo alcuni mesi, gli ho detto che il medico aveva sbagliato. A quel punto, Emma se n’era andata. Patrick ed io siamo rimasti insieme. Non l’ha mai più cercata. Abbiamo solo… proseguito.

Ma chiaramente, era riuscito a ritrovarla.

“L’ho usato. Gli ho mentito,” ho detto ad Amanda, con le lacrime agli occhi. “L’ha lasciata per colpa mia.”

“Le bugie rovinano tutto,” ha detto Amanda. “Non l’ha mai scoperto?”

“No,” ho sussurrato. “L’ho tenuto nascosto. Ma è arrivato il momento di rimediare.”

Mi sono alzata per andarmene. Amanda mi ha seguita fino alla porta.

“Cosa farai del bambino?” ha chiesto.

Mi sono girata e l’ho guardata negli occhi. “La crescerò come fosse mia. Forse è così che trovo il perdono – da Patrick e da Emma.”

E l’ho fatto. Ho cresciuto la piccola Catherine con tutto l’amore nel mio cuore.

Quando ha compiuto sedici anni, le ho raccontato tutto.

Ero pronta per il suo odio.

Ma lei ha sorriso e ha detto: “Niente cambia il modo in cui ti sento, mamma. Mi hai cresciuta. Sei stata lì per ogni ginocchio sbucciato, ogni delusione amorosa. Sei mia madre in ogni modo che conta.”

Ho pianto in silenzio e l’ho stretta a me. In quel momento, ho sentito – forse – che Patrick ed Emma mi avevano perdonato.