Al Grande Fratello scoppiano litigi, Buonamici critica Helena e Signorini richiama Beatrice Luzzi: “Non sei imparziale”

Nella puntata di lunedì 3 marzo del Grande Fratello, le tensioni sono esplose in vari battibecchi che hanno coinvolto non solo i concorrenti, ma anche le opinioniste. Cesara Buonamici ha rivolto un invito a Helena Prestes a lasciarla esprimere, accusando la gieffina di avere un’ossessione per Lorenzo Spolverato. Nel frattempo, Alfonso Signorini ha rimproverato Beatrice Luzzi per la sua mancanza di obiettività nei confronti della modella.





Il primo episodio di tensione è emerso tra Cesara Buonamici e Helena Prestes. Dopo aver ascoltato le lamentele di Javier Martinez riguardo all’attenzione che Helena continua a riservare a Shaila Gatta, Buonamici ha espresso comprensione per le preoccupazioni di Javier. Secondo l’opinionista, il complimento che Helena avrebbe fatto a Shaila nascondeva in realtà un intento di criticare Lorenzo: “Capisco Javier. Dovrebbe porgere la spalla a cosa? Al solito ritornello che arriva a Lorenzo? Partita con una cosa affettuosa verso Shaila, sotto c’era subito l’ossessione, la fissazione che ha Helena verso Lorenzo.”

Helena, non accettando le parole di Buonamici, è intervenuta per difendersi, ma l’opinionista ha replicato con impazienza: “Mi fai finire?” Anche Signorini ha chiesto a Helena di permettere a Cesara di completare il suo discorso. Buonamici ha proseguito, sottolineando la differenza tra avere carattere e essere provocatori: “C’è differenza tra avere carattere e essere un’attaccabrighe. Se riflettessi un tantino di più, prima di partire con quella miccia corta che hai, forse eviteresti questo continuo sottofondo di liti che caratterizza la vostra casa. Non ti preoccupi di perdere il sentimento di Javier? Di giocartelo per mantenere l’ostilità con mezza casa e questo litigio continuo?”

Di fronte a queste affermazioni, Helena ha risposto che le tensioni sono originate da Shaila. A questo punto, è intervenuta Beatrice Luzzi, sostenendo che se Helena rivedesse il litigio con Shaila, noterebbe che la ballerina ha accolto il suo complimento iniziale “con grande generosità”. Tuttavia, Helena ha ribattuto: “Il video che abbiamo visto è tagliato, non è intero.”

Beatrice Luzzi ha quindi avanzato la sua interpretazione della situazione: “Tu volevi parlare male di Lorenzo, nel momento in cui hai capito che lei non sarebbe caduta in quella discussione allora è diventata falsa, ha fatto un teatrino e, invece di argomentare con Shaila, ti sei alzata e te ne sei andata. Tu hai tre reazioni: o te ne vai, o dici parolacce o ti metti a piangere.”

A questo punto, Alfonso Signorini ha preso la parola per difendere Helena, affermando che non si limita a comportamenti superficiali: “Helena fa molto di più, non si limita a questo. Cerca di essere obiettiva, altrimenti sembra che frigna, litiga e se ne va. Non è vero. Shaila ha provocato come Helena. Dici che in lei non c’è stata un’evoluzione. Altri concorrenti invece ti sembrano evoluti?”

Nonostante le parole di Signorini, Beatrice ha mantenuto la sua posizione, affermando: “Non ho visto un’evoluzione nella capacità di confrontarsi.”

Questa serie di scambi accesi ha messo in luce le dinamiche conflittuali all’interno della casa, evidenziando le tensioni tra i concorrenti e le opinioni divergenti delle opinioniste. La puntata ha mostrato come le interazioni tra i partecipanti possano portare a incomprensioni e malintesi, alimentando ulteriormente le controversie.