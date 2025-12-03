Al supermercato trova 3mila euro e li porta ai Carabinieri: il denaro torna a un anziano di 89 anni





Un uomo ha chiamato i carabinieri dopo aver trovato una borsa piena di soldi in un negozio: dentro c’erano oltre tremila euro. Voleva solo restituirla al vero padrone. A raccontare tutto è stata la città di Riccione, vicino Rimini.





Tra le persone coinvolte spicca una signora di sessant’anni. Secondo quanto riportato in una nota dei Carabinieri, aveva trovato al supermercato una borsa col pieno di cash: 3.250 euro tutti in banconote. Non ci ha pensato due volte – invece di tenerli – ed è corsa dai militari. L’obiettivo? Scovare chi li aveva smarriti.

I soldati han cominciato subito, puntando sul nome della banca stampato sulla busta con i contanti. Dopo vari controlli fatti dai Carabinieri, son riusciti presto a trovare chi aveva diritto ai soldi.

L’uomo, un 89enne di Riccione ora in Lombardia, non aveva notato di aver perso la busta durante la spesa al negozio grande.

A quell’ora, l’ottantanovenne fu chiamato in caserma dove riprese tutto il denaro. Lui, di sua volontà, ringraziò con calore chi aveva trovato la busta ma pure i militari che ci hanno messo impegno a cercarlo e ridarglielo.

I carabinieri di Riccione hanno raccontato la vicenda per far conoscere a tutti l’impegno della donna, sottolineando che certe situazioni non sono solo notizie, bensì parte fondamentale della sicurezza condivisa.

“I cittadini che collaborano e i Carabinieri che, con un lavoro silenzioso ma costante, garantiscono legalità, sostegno e prossimità sul territorio. – aggiungono – Un intervento che va oltre la restituzione di una somma di denaro, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e la fiducia nelle istituzioni”.



