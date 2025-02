Alba Parietti e Fabio Adami si sono detti addio, la separazione dopo l’incidente sugli sci: “Lei ha abbandonato casa”

Dopo anni di amore e convivenza, Alba Parietti e Fabio Adami si separano. Scopri i dettagli sulla rottura e i motivi dietro la decisione.





La storia d’amore tra Alba Parietti e il manager romano Fabio Adami sembra essere giunta al termine dopo oltre quattro anni di relazione. Secondo quanto riportato da Dagospia, la coppia avrebbe affrontato un periodo di incomprensioni che si sarebbero intensificate in seguito a un incidente sugli sci accaduto a Parietti durante una vacanza a Courmayeur. La showgirl avrebbe deciso di lasciare la casa del compagno, con il quale conviveva da più di tre anni, per trasferirsi nella sua abitazione ai Parioli, a Roma.

Un incidente che ha cambiato tutto

L’episodio che sembra aver segnato l’inizio della crisi risale a qualche settimana fa, quando Alba Parietti è stata coinvolta in un incidente sulle piste da sci a Courmayeur. Un minorenne, procedendo a grande velocità, l’ha investita, causando non solo danni fisici ma anche tensioni nella relazione con Adami. Secondo quanto riportato, l’incidente avrebbe portato a una spirale di nervosismi, malintesi e incomprensioni che hanno reso la convivenza sempre più difficile.

“Si dice che proprio a causa dell’incidente, per nervosismi, malintesi e incomprensioni, da alcune settimane lei abbia dato un taglio alla sua storia con il manager romano Fabio Adami e deciso di lasciare la casa del fidanzato dove conviveva da più di 3 anni per trasferirsi nella sua magione romana ai Parioli”, si legge sul sito di Giuseppe Candela.

Un ulteriore indizio della rottura è arrivato dai social: Alba Parietti ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le foto che la ritraevano insieme al compagno.

Amore intenso ma incompatibile

Nonostante la separazione, gli amici della coppia affermano che tra Alba e Fabio ci sia ancora molto amore, ma una crescente incompatibilità avrebbe reso inevitabile l’allontanamento. “A chi le chiede spiegazioni, lei risponde serafica: ‘Le storie iniziano e finiscono’”, si legge in alcune indiscrezioni.

La relazione tra Alba Parietti e Fabio Adami era nata nel 2021, quando i due si erano conosciuti per caso e avevano subito provato un vero e proprio colpo di fulmine. Fabio Adami, manager di Poste Italiane di 59 anni, era entrato nella vita della showgirl dopo un lungo periodo di “singletudine”, come lei stessa aveva raccontato in diverse interviste. La loro relazione aveva riportato amore e serenità nella vita di Alba dopo anni difficili.

Prima di Fabio Adami, l’ultima relazione importante della Parietti risale al periodo tra il 2010 e il 2014, quando era legata al cantante Cristiano De Andrè.