Alfonso Signorini sotto pressione: il Grande Fratello perde la sfida con Rai Uno

Nonostante gli sviluppi interni e i ritorni dei concorrenti, il Grande Fratello di Alfonso Signorini soffre ancora in termini di ascolti, battuto dalla concorrenza di Rai1.





Nella puntata del 3 febbraio 2025 del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha annunciato l’eliminazione di Emanuele Fiori, che ha ottenuto solo il 7,29% delle preferenze, lasciando così il programma. Ilaria Galassi, invece, ha deciso di abbandonare spontaneamente il gioco. Nonostante i tentativi di rilanciare il reality, con la partecipazione di Helena, Jessica e Iago, gli ascolti continuano a faticare.

Durante il confronto con i concorrenti, Signorini ha dato risalto alla storia tra Helena Prestes e Javier Martinez, ma nemmeno le dinamiche più coinvolgenti sono riuscite a risollevare il programma. La serata non è stata, infatti, sufficiente per far decollare gli ascolti, che sono rimasti sotto le aspettative.

Nel frattempo, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata de Il conte di Montecristo, che ha conquistato ben 5.304.000 spettatori con un ottimo 28,9% di share. La serie ha ottenuto un nuovo successo, battendo nettamente la concorrenza di Canale 5. Il Grande Fratello ha infatti registrato solo 2.062.000 spettatori e un 16% di share, segnando una chiara difficoltà nel competere con la fiction Rai, che continua a dominare la fascia oraria.

Questo confronto tra il reality show di Signorini e la serie di Rai1 evidenzia una crescente difficoltà per il programma di Canale 5 a mantenere il passo con la concorrenza televisiva. La serata del 3 febbraio, nonostante alcuni momenti intensi, ha confermato il trend negativo degli ascolti per il Grande Fratello.