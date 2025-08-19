Amadeus si reca alla camera ardente di Pippo Baudo per l’ultimo saluto





La giornata di oggi, martedì 19 agosto, è stata dedicata al ricordo di Pippo Baudo, uno dei pilastri della televisione italiana, scomparso all’età di 89 anni. Il Teatro delle Vittorie di Roma ha ospitato la camera ardente del celebre conduttore, dove amici, colleghi e fan hanno potuto rendergli omaggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo hanno deciso di partecipare per salutare il maestro della tv, tra cui Amadeus, Fiorello, e la figlia Tiziana.





La presenza di Amadeus ha attirato particolare attenzione, essendo il suo primo ritorno ufficiale in Rai dopo un periodo di assenza. Il conduttore, visibilmente commosso, ha contemplato il feretro di Baudo, con cui aveva avuto modo di confrontarsi e collaborare in passato. Il suo sguardo accorato ha sottolineato il profondo rispetto e l’ammirazione che nutriva per il collega.

Tra i presenti alla cerimonia, anche Fiorello, che ha espresso parole di grande gratitudine e affetto per il conduttore scomparso. “Era un maestro per tutti noi”, ha dichiarato, visibilmente emozionato. Anche la figlia Tiziana, in lacrime, ha condiviso momenti di grande commozione ricordando il padre.

L’affluenza alla camera ardente è stata significativa, con tanti volti noti dello spettacolo che hanno deciso di rendere omaggio a uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana. Tra i nomi attesi questa mattina, anche quello di Fabio Fazio, che si è unito al ricordo collettivo del grande presentatore.

I funerali di Pippo Baudo si svolgeranno domani, mercoledì 20 agosto, a Militello, in Sicilia, sua terra natale. Una scelta che rispecchia il desiderio espresso dallo stesso Baudo di essere salutato nella sua regione d’origine. La cerimonia funebre sarà accompagnata da un ulteriore momento di commemorazione, durante il quale amici e familiari potranno celebrare la vita e la carriera straordinaria del conduttore.



