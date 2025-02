Amanda Lecciso è stata eliminata dal Grande Fratello, mentre la situazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si complica ulteriormente con la decisione di chiudere la loro relazione

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 27 febbraio, Amanda Lecciso è stata annunciata come l’ultima concorrente eliminata dal programma. Il verdetto è arrivato in diretta, a seguito di un televoto che era stato aperto lunedì. La serata, purtroppo, non ha riservato grandi sorprese, poiché i telespettatori erano già al corrente che i protagonisti principali della serata sarebbero stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, reduci da un acceso scontro che ha portato alla crisi della loro relazione.





Durante l’intervista con il conduttore Alfonso Signorini, Shaila Gatta ha spiegato: “La nostra storia è iniziata con questa passione enorme. Tolta la passione si vedono i caratteri e l’incompatibilità. Io mi metto sempre al secondo posto”. Queste parole evidenziano le difficoltà che la coppia ha affrontato, con la gelosia di Shaila e la mancanza di sintonia che hanno contribuito alla rottura.

Nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha mostrato ai telespettatori le immagini della recente lite tra Lorenzo e Shaila, chiedendo a quest’ultima di prendere una decisione definitiva riguardo alla loro relazione. La risposta di Shaila è stata chiara: “Ho bisogno di stare lontana”, optando così per la chiusura della storia con il modello milanese.

Dopo l’uscita di Amanda Lecciso, la puntata ha visto anche l’apertura delle nuove nomination, con cinque concorrenti a rischio eliminazione: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainetti e Mattia Fumagalli. I sondaggi già pubblicati indicano che Helena Prestes è attualmente la preferita dal pubblico, con una percentuale di voti che supera di oltre 40 punti Chiara Cainelli, che si posiziona al secondo posto.

I dati dei sondaggi rivelano che Helena Prestes guida con il 55,82% delle preferenze, seguita da Chiara Cainelli al 14,42%. In terza posizione troviamo Zeudi Di Palma con il 10,71%, mentre Mattia Fumagalli è poco distante, con il 10,30% dei voti. Ultima in classifica è Maria Teresa Ruta, con appena l’8,75% delle preferenze, risultando così la più a rischio di eliminazione.

La situazione all’interno della casa continua a evolversi rapidamente, con tensioni e alleanze che cambiano di giorno in giorno. La recente eliminazione di Amanda ha lasciato il segno, e ora i concorrenti devono affrontare le conseguenze delle loro scelte. La rottura tra Shaila e Lorenzo rappresenta un ulteriore colpo per il gruppo, mentre i telespettatori si preparano a seguire gli sviluppi futuri.

La puntata ha messo in evidenza non solo le dinamiche relazionali, ma anche come il pubblico possa influenzare il destino dei concorrenti attraverso il televoto. Le interazioni tra i partecipanti sono costantemente monitorate e commentate, creando un’atmosfera di competizione e tensione.

Le prossime settimane si preannunciano decisive per tutti i concorrenti, con la possibilità di ulteriori eliminazioni e colpi di scena. Gli spettatori sono sempre più coinvolti, e la loro partecipazione attiva potrebbe cambiare le sorti di alcuni concorrenti, rendendo il Grande Fratello un palcoscenico di emozioni e conflitti.