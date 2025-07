Ambra Angiolini celebra il successo del figlio Leonardo, che ha superato l’esame di Maturità. L’attrice esprime orgoglio e affetto per il giovane, definendolo brillante e coraggioso

La nota attrice Ambra Angiolini ha condiviso sui social la gioia per il traguardo raggiunto dal figlio Leonardo Renga, che ha completato con successo l’esame di Maturità. Il diciannovenne, nato dal matrimonio tra Angiolini e il cantante Francesco Renga, è stato descritto dalla madre come un ragazzo dotato di grande coraggio e intelligenza. L’attrice ha accompagnato il momento con parole cariche di emozione, sottolineando anche l’agitazione vissuta durante la prova.





Su Instagram, Ambra Angiolini ha pubblicato una foto insieme al figlio per celebrare l’importante passo nella sua vita. Nella didascalia ha scritto: “Matura e…Maturo!”, aggiungendo un messaggio pieno di affetto: “Grazie all’esame di Maturità ho conosciuto un ragazzo brillante e coraggioso davanti alle prime prove del suo diventare più Leonardo che mai.” L’attrice ha inoltre scherzato sul modo in cui il figlio ha affrontato l’esame, definendolo “cintura nera di collegamenti impossibili”.

Durante la giornata, Angiolini ha ringraziato un’amica che le è stata accanto per darle supporto emotivo: “Grazie per avermi stretto la mano durante l’esame di mio figlio, mentre mi disperavo cercando di non essere troppo rumorosa.” Le parole dell’attrice hanno messo in luce non solo il legame profondo con Leonardo, ma anche la tensione che ogni genitore può provare in momenti significativi come questo.

Oltre a Leonardo, Ambra Angiolini è madre di Jolanda, una giovane di ventuno anni che recentemente ha fatto parlare di sé per un intervento sui social in cui ha affrontato il tema del rispetto online. La ragazza ha invitato gli utenti a riflettere prima di diffondere odio o commenti superficiali, soprattutto riguardo a temi delicati come i disturbi alimentari. In un messaggio pubblico, Jolanda Renga ha dichiarato: “Mi dispiace sempre notare la pochezza d’animo delle persone che passano il loro tempo sui social a diffondere odio, invece di fare qualcosa di utile (per gli altri o per se stessi).” Ha aggiunto: “Vorrei dire loro che, anche se ai vostri occhi posso essere la più orribile delle creature mostruose, io ho 21 anni e sto imparando a conoscere la persona che c’è dentro di me e mi piace moltissimo.”

La giovane ha anche espresso una forte critica verso chi utilizza con leggerezza argomenti legati ai disturbi alimentari: “Penso sia la cosa più grave e indelicata che si possa dire a qualcuno (che neanche conoscete).” Le sue parole hanno ricevuto numerosi apprezzamenti, evidenziando il coraggio della ragazza nel difendere valori come il rispetto e la gentilezza.

Il successo scolastico di Leonardo Renga rappresenta un momento importante per la famiglia, che negli anni ha saputo affrontare insieme sfide personali e pubbliche. La figura di Ambra Angiolini, sempre vicina ai figli e pronta a sostenere le loro battaglie, emerge ancora una volta come esempio di forza e amore materno.

Nel frattempo, il cantante Francesco Renga, padre di Leonardo e Jolanda, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’argomento, lasciando spazio alla celebrazione della madre. La famiglia continua a mantenere un profilo discreto, pur condividendo momenti significativi sui social.

Con il superamento dell’esame di Maturità, Leonardo Renga si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità. Il traguardo raggiunto rappresenta non solo un passo verso il futuro, ma anche un’occasione per riflettere sul percorso personale e familiare che lo ha portato fin qui.