Ambra Angiolini in vacanza con amici: nessuna immagine in bikini, solo la bellezza delle relazioni

Ambra Angiolini ha pubblicato su Instagram immagini al mare accompagnate da un messaggio ironico e risonante: “L’unico culo che posso mostrare al mare è la fortuna di avere amici belli”.





In attesa di riprendere le riprese del suo prossimo film, tratto dal suo libro autobiografico InFame, che affronta il tema della bulimia, l’attrice si concede una pausa estiva all’insegna della leggerezza e della gratitudine .

Nelle foto condivise, Ambra Angiolini appare circondata da amici: una sorta di omaggio visivo alla loro importanza personale. Nella didascalia ha sottolineato con ironia: “L’unico culo che posso mostrare al mare è la fortuna di avere amici belli” .

L’estate segna anche una fase di introspezione per l’attrice: si appresta a portare al cinema la sua esperienza con la bulimia, sperando che possa offrire supporto a chi si trova in un percorso simile. In riferimento a episodi del passato, ha ricordato un servizio televisivo su Rai che la definiva “generazione XXL”: “Venti anni fa, in Rai, andò in onda un servizio che ho poi ripubblicato: mi definivano generazione XXL” .

Intanto, nelle sale si può vedere Afrodite, film di Stefano Lorenzi con Ambra Angiolini protagonista, a testimonianza della sua evoluzione professionale recente .

Protagonista principale dei suoi pensieri resta però la famiglia, in particolare la figlia. Il legame con Jolanda Renga, nata dalla relazione con Francesco Renga, è forte: le due hanno partecipato insieme al Milano Pride cantando “T’appartengo”, un momento condiviso che ha emozionato chi le segue .

Nei commenti al post, non è passato inosservato quello di Jolanda, 21 anni, che ha scherzato sull’assenza dalla madre: in risposta Ambra Angiolini ha ironizzato sul fatto di soffrire di “figlite acuta” . L’ironia emerge anche nella condivisione di sé e delle relazioni autentiche, senza mettere in mostra il corpo ma il valore delle relazioni.

Il messaggio sociale che emerge è chiaro: la bellezza non è questione di corpi esibiti, ma di legami sinceri che donano serenità. In un’estate che segna attese lavorative e momenti di svago, Ambra Angiolini sceglie la gratitudine per amici veri, affetti familiari e se stessa, con consapevolezza e autoironia.