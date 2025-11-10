Andrea Delogu riparte in TV: “Grazie a chi ha capito che dovevo prendermi del tempo”.





La conduttrice Andrea Delogu è riapparsa pubblicamente dopo un periodo di pausa dovuto al lutto per la perdita del fratello Evan, scomparso tragicamente a causa di un incidente. La Rai aveva deciso di sospendere il programma “La Porta Magica” per consentire a Delogu di affrontare questo difficile momento. Nella sua prima apparizione, ha condiviso un messaggio toccante con il pubblico, descrivendo le sfide emotive che ha affrontato nelle ultime settimane.





In un messaggio trasmesso prima dell’inizio della puntata, Delogu ha riflettuto su come la vita possa cambiare in un istante. “Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica e dolore si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per spiegare quello che è accaduto è estremamente difficile”. Ha continuato raccontando della perdita del fratello, un giovane di 18 anni descritto come “un ragazzo straordinario, pieno di vita, sogni e quella luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il futuro”. Delogu ha espresso il dolore profondo che accompagna questa ingiusta perdita, affermando che dovrà imparare a convivere con essa e trasformarla in amore, “quello che da uniti dobbiamo a Evan”.

La conduttrice ha anche voluto ringraziare pubblicamente coloro che le sono stati vicini in questo momento difficile. Ha espresso gratitudine nei confronti della Rai, che ha rispettato il suo bisogno di fermarsi senza esercitare pressioni. “Io desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressione, ma solo vicinanza e rispetto”. Ha poi aggiunto: “Ora a nome mio e della mia famiglia voglio ringraziarvi tutti per l’empatia e l’affetto sincero che abbiamo ricevuto. Grazie a tutti voi, il vostro amore ci aiuta a non cadere, ve lo assicuro”.

Con la ripresa del programma “La Porta Magica”, Andrea Delogu torna a essere presente nel panorama televisivo, con il programma che andrà in onda ogni pomeriggio su Rai2. Inoltre, a partire da sabato prossimo, la conduttrice parteciperà nuovamente a “Ballando con le Stelle”, come annunciato da Milly Carlucci durante una delle puntate precedenti.

La ripresa delle sue attività televisive segna un passo importante per Delogu, che ha dovuto affrontare un lutto devastante. La sua scelta di tornare in onda è stata accolta con calore dal pubblico, che ha dimostrato grande affetto e sostegno. La conduttrice ha sottolineato l’importanza di continuare a vivere e onorare la memoria di Evan attraverso il suo lavoro e la sua presenza in televisione.

L’impatto emotivo della perdita del fratello ha toccato non solo Andrea, ma anche il suo pubblico, che ha seguito con attenzione il suo percorso di elaborazione del lutto. La condivisione del suo dolore e la sua apertura verso il pubblico hanno reso la sua apparizione ancora più significativa. Delogu ha dimostrato che, nonostante le difficoltà, è possibile trovare la forza per ripartire e continuare a vivere, portando con sé il ricordo di chi si è amato.



