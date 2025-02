Andrea Roncato attacca Stefania Orlando: “Piuttosto che partecipare ai reality, venderei ombrelli”

Andrea Roncato critica duramente la partecipazione di Stefania Orlando al Grande Fratello e rivela cosa farebbe pur di evitare un reality. La reazione dell’ex moglie.

Il ritorno di Stefania Orlando al Grande Fratello ha suscitato molta attenzione, specialmente da parte di chi la conosce bene, come il suo ex marito, Andrea Roncato. Dopo la sua partecipazione al GF Vip, Stefania ha deciso di rimettersi in gioco, ma le parole di Roncato sull’esperienza televisiva della ex moglie non sono state delle più cordiali.





In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Andrea ha espresso il suo disappunto riguardo la partecipazione di Stefania ai reality, con una critica piuttosto dura. “Grande Fratello e Isola dei Famosi? Piuttosto che essere in un reality, se non avessi un euro per vivere andrei a vendere ombrelli davanti a un supermercato, quando piove”, ha detto. Una dichiarazione forte, che sicuramente non piacerà alla gieffina, soprattutto se consideriamo il tono della sua affermazione.

Nonostante il tono critico, Roncato ha comunque augurato buona fortuna a Stefania Orlando e a Eva Grimaldi, ma ha aggiunto: “Non so perché siano lì. Ma avranno i loro motivi, che non discuto e che rispetto. Io parlo solo per me”. Un commento che sembra tuttavia celare una certa freddezza.

Le vecchie dichiarazioni di Roncato su Stefania Orlando

Questa non è la prima volta che Andrea Roncato ha espresso opinioni dure nei confronti di Stefania. In passato, aveva dichiarato che Stefania avesse fatto “due trasmissioni e vent’anni di materassi”, riferendosi probabilmente alla sua carriera televisiva. Queste dichiarazioni hanno sempre fatto parlare, dimostrando che i due non sono mai riusciti a mantenere una relazione cordiale dopo la fine del loro matrimonio.

Le parole di Roncato sembrano esprimere il suo disappunto per il tipo di visibilità che i reality offrono e, sebbene abbia augurato buona fortuna a Stefania, le sue parole rimangono pesanti. Il contrasto tra i due ex coniugi continua a far discutere, soprattutto per quanto riguarda le diverse scelte professionali e le posizioni nei confronti dei reality.