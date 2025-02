Angela, poliziotta non in servizio, interviene per salvare un uomo in palestra

Un episodio di grande coraggio e professionalità si è verificato recentemente in una palestra di Roma, dove Angela, un’agente di polizia, ha salvato la vita a un uomo che si è accasciato a terra durante un allenamento. L’agente, che si trovava lì per una sessione di esercizi dopo un turno di lavoro, ha dimostrato prontezza e competenza nell’affrontare una situazione di emergenza.





L’incidente è avvenuto mentre un uomo stava utilizzando il tapis roulant. All’improvviso, l’uomo è svenuto, e Angela, addestrata nelle tecniche di primo soccorso, ha immediatamente compreso la gravità della situazione. Senza esitare, ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco per tentare di rianimarlo. La prontezza dell’agente ha fatto la differenza, poiché ha agito rapidamente per garantire che l’uomo ricevesse le cure necessarie.

Dopo aver constatato che il massaggio cardiaco non era sufficiente, Angela ha deciso di utilizzare il defibrillatore automatico presente nella palestra. Ha applicato due scariche, seguendo le procedure di emergenza. Secondo quanto riportato dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto, le manovre salvavita praticate dalla poliziotta sono state fondamentali per la sopravvivenza dell’uomo.

La Questura di Roma ha diffuso una nota in cui si descrive l’accaduto: “Tutto è successo in pochi attimi quando Angela, appassionata di sport, finito il turno mattutino, si è recata in palestra per la sua consueta sessione di allenamento. Al suo occhio di poliziotta non è sfuggito quello che stava accadendo. Un uomo sul tapis roulant si è accasciato a terra. Lei capisce subito la gravità, il signore è incosciente e Angela inizia a praticare il massaggio cardiaco.”

La nota prosegue: “Senza perdersi d’animo si fa portare un defibrillatore automatico, attuando tutte le procedure della tecnica salvavita. Due scariche non sono sufficienti, ma lei non demorde, continua a massaggiare fino all’arrivo dei sanitari, che trasportano l’uomo in ospedale dove ha ripreso conoscenza ed è ricoverato in condizioni stabili.”

La reazione della comunità è stata di grande apprezzamento nei confronti dell’agente. Molti hanno elogiato il suo intervento tempestivo e la sua preparazione, sottolineando l’importanza di avere personale addestrato nelle vicinanze in situazioni di emergenza. Questo episodio ha messo in luce non solo le competenze professionali di Angela, ma anche la necessità di una maggiore sensibilizzazione riguardo all’importanza delle manovre di primo soccorso.

La vicenda ha suscitato anche riflessioni sull’importanza di avere defibrillatori disponibili in luoghi pubblici e strutture sportive. La presenza di questi dispositivi può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni critiche, e la formazione del personale su come utilizzarli è fondamentale.

Mentre l’uomo salvato da Angela continua a ricevere cure mediche e a riprendersi, la poliziotta rimane un esempio di dedizione e professionalità. La sua azione rapida ha non solo salvato una vita, ma ha anche ispirato altri a essere pronti ad agire in caso di emergenza.