Anna Tatangelo, rivelato il sesso del secondo figlio: “Con Giacomo ci siamo capiti. Desidero privacy”

Anna Tatangelo, 38 anni, diventerà nuovamente mamma. Dopo aver rivelato la gravidanza a giugno attraverso un post su Instagram, la cantante ha deciso di condividere ulteriori dettagli nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, durante la puntata andata in onda sabato 13 settembre. L’artista, già madre di Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, ha raccontato di vivere con serenità e gioia questo secondo capitolo della maternità.

“Sono incinta di sei mesi, l’ho scoperto a maggio. Il parto è previsto per dicembre”, ha dichiarato, spiegando di sentirsi più matura e consapevole rispetto alla sua prima esperienza da madre. La novità che ha emozionato maggiormente il pubblico è stata la rivelazione sul sesso del nascituro: sarà una bambina, alla quale lei e il compagno hanno scelto di dare il nome Beatrice.

La cantante ha confidato che il figlio Andrea sta accogliendo con entusiasmo l’arrivo della sorellina. “L’ho coinvolto fin da subito, vedo in lui un amore che cresce”, ha raccontato, sottolineando come il legame familiare si stia rafforzando in questo momento di grande attesa.

Durante l’intervista, Anna Tatangelo ha parlato anche del compagno Giacomo Buttaroni, padre della bambina. La loro relazione era rimasta lontana dai riflettori fino a pochi mesi fa, quando erano emerse le prime indiscrezioni. “Nessuno sapeva neanche che avessi un fidanzato”, ha osservato Silvia Toffanin. La cantante ha poi spiegato le ragioni della sua scelta di proteggere la sfera privata: “Giacomo è una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo, per me questo è un valore aggiunto. Voglio vivere questa fase della mia vita con massimo rispetto, mantenendo la riservatezza. Lui non desidera alcuna esposizione pubblica. Condividiamo gli stessi valori e ci siamo trovati”.

La riservatezza, per Anna Tatangelo, non è soltanto una scelta di prudenza, ma un modo per proteggere la nuova famiglia che sta costruendo. La cantante ha sottolineato come il carattere discreto del compagno l’abbia conquistata: “Questo suo modo di approcciarsi ha scalfito alcuni lati che di me si erano induriti”.

L’artista ha ribadito di sentirsi profondamente diversa rispetto a quando aveva affrontato la sua prima gravidanza. Se allora era molto giovane, oggi affronta la maternità con maggiore equilibrio e con un atteggiamento sereno: “Vivo questa seconda gravidanza con grande gioia e senza paturnie”, ha dichiarato.

Nata a Sora, Anna Tatangelo ha esordito giovanissima nel panorama musicale italiano e da anni è una delle voci più apprezzate del pop. Dopo la lunga relazione con Gigi D’Alessio, terminata ufficialmente nel 2020, aveva scelto di mantenere un basso profilo sulla propria vita privata. L’incontro con Giacomo Buttaroni ha segnato per lei una svolta personale, e ora l’attesa della piccola Beatrice rappresenta un nuovo inizio.

L’intervista a Verissimo ha suscitato grande attenzione anche sui social, dove i fan hanno accolto con entusiasmo la notizia e si sono congratulati con l’artista. Molti hanno sottolineato come la cantante appaia raggiante e in una fase particolarmente felice della sua vita.

Con l’arrivo della bambina previsto per dicembre, Anna Tatangelo si prepara dunque a un nuovo capitolo familiare, mantenendo il massimo riserbo ma senza rinunciare a condividere con il pubblico le emozioni più autentiche di questo percorso.



