Anziano contromano sull’A11, ambulanza gli taglia la strada e lo ferma: evitata una tragedia





Un episodio che poteva avere conseguenze drammatiche si è verificato nella notte sull’autostrada A11 Firenze-Mare, all’altezza di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Un automobilista anziano ha imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia, percorrendo un breve tratto contromano. Fortunatamente, il suo percorso pericoloso è stato interrotto grazie all’intervento provvidenziale di un’ambulanza che si trovava a passare in quel momento.





Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il personale a bordo del mezzo di soccorso della società di Soccorso pubblico di Montecatini ha notato l’auto procedere nella direzione sbagliata, con le luci sempre più vicine. Rendendosi conto della gravità della situazione, i soccorritori hanno deciso di agire immediatamente. Hanno attivato le luci di emergenza e posizionato l’ambulanza di traverso sulla carreggiata, riuscendo così ad attirare l’attenzione dell’automobilista.

L’intervento si è concluso con il blocco dell’auto, evitando il rischio di un impatto frontale con le altre vetture che stavano percorrendo la strada nel corretto senso di marcia. Quando il veicolo si è fermato, i soccorritori hanno constatato che al volante c’era un uomo anziano in stato confusionale. L’automobilista aveva imboccato l’autostrada nel senso sbagliato per un errore. Il personale dell’ambulanza, che stava rientrando da Firenze dopo aver trasportato un paziente in ospedale, ha dimostrato grande prontezza e sangue freddo, impedendo una possibile tragedia.

Purtroppo, episodi simili non sono affatto rari sulle strade a scorrimento veloce e sulle autostrade italiane. Negli ultimi anni, si sono registrati diversi casi di automobilisti che hanno imboccato la carreggiata contromano, spesso con conseguenze tragiche. Sempre in Toscana, nell’agosto scorso, un incidente sulla Grande strada di comunicazione Firenze-Pisa-Livorno è stato causato da un automobilista che procedeva nel senso opposto. In quel caso, l’impatto ha provocato gravi danni e feriti. Un altro episodio analogo si è verificato sulla stessa arteria quando un anziano fu fermato dalla polizia stradale prima che potesse causare un incidente.

La dinamica degli eventi di Montecatini Terme evidenzia l’importanza della prontezza nei soccorsi e della collaborazione tra gli automobilisti e i servizi di emergenza. La capacità del personale dell’ambulanza di agire rapidamente e con determinazione ha scongiurato quello che avrebbe potuto essere un impatto devastante. L’intervento tempestivo non solo ha salvato la vita dell’anziano conducente, ma ha anche protetto gli altri automobilisti che si trovavano sulla carreggiata.

Le autorità locali sottolineano la necessità di prestare maggiore attenzione alla segnaletica stradale e di adottare misure preventive per evitare situazioni simili in futuro. Inoltre, si invita chiunque si trovi in stato confusionale o non sia sicuro della propria capacità di guida a chiedere aiuto o a rinunciare a mettersi al volante.

L’episodio rappresenta un ulteriore monito sull’importanza della sicurezza stradale e della vigilanza costante da parte degli automobilisti. In particolare, le persone anziane, che possono essere più soggette a distrazioni o errori alla guida, dovrebbero essere incoraggiate a effettuare controlli regolari delle proprie condizioni psicofisiche e a considerare alternative alla guida autonoma quando necessario.

La situazione risolta a Montecatini Terme grazie al coraggio e alla professionalità dei soccorritori dell’ambulanza dimostra quanto sia cruciale il ruolo dei servizi di emergenza nelle situazioni critiche. La loro capacità di agire rapidamente può fare la differenza tra una tragedia e un lieto fine.



