Artur Jorge, noto tecnico portoghese, è stato lasciato dalla moglie Maria Marques dopo 30 anni di matrimonio a causa di una relazione extraconiugale con Hanna Santos

In Brasile, si sta parlando molto della vicenda personale che ha coinvolto Artur Jorge, 53 anni, allenatore portoghese che ha guidato il Botafogo in una stagione memorabile. L’episodio che ha portato alla rottura del suo matrimonio con Maria Marques, sua coetanea e madre dei suoi tre figli, è legato a una telefonata lasciata inavvertitamente aperta, che ha svelato la relazione del tecnico con Hanna Santos, giornalista di Botafogo TV.





La coppia, sposata dal 1993, si è separata dopo che Maria Marques ha ascoltato direttamente il marito scambiarsi frasi d’amore con l’amante. La scoperta è avvenuta per una distrazione di Artur Jorge, che non ha terminato correttamente una chiamata con la moglie, lasciando il telefono acceso. Questo ha permesso alla donna di sentire la conversazione tra il marito e la giovane giornalista, 32enne e nipote dell’ex idolo del Botafogo, Nilton Santos.

Secondo quanto riportato dal media brasiliano “Extra”, la relazione tra Artur Jorge e Hanna Santos sarebbe iniziata poco prima della finale della Copa Libertadores, vinta dal Botafogo contro l’Atletico Mineiro con un risultato di 3-1. La giornalista, che aveva iniziato a lavorare per il canale ufficiale del club nel marzo dello stesso anno, aveva un ruolo che le permetteva di seguire da vicino la squadra, sia nelle partite casalinghe che in trasferta. Questo contatto continuo avrebbe favorito l’avvicinamento tra i due.

La relazione extraconiugale sarebbe diventata evidente durante un viaggio in Qatar, dove il Botafogo era impegnato in una partita della Coppa Intercontinentale contro il Pachuca. Nonostante la sconfitta sul campo, il tecnico e la giornalista non si sarebbero più nascosti, passeggiando insieme per le strade di Doha e scattandosi foto. La moglie, rimasta a Rio de Janeiro, non era presente durante questo periodo.

Il matrimonio tra Artur Jorge e Maria Marques è terminato ufficialmente alla fine del 2024, segnando la fine di una relazione durata oltre tre decenni. Il tecnico portoghese, che aveva già lasciato il Botafogo per accettare un’offerta dall’Al-Rayyan in Qatar, ha dunque chiuso sia il suo percorso professionale in Brasile che la sua lunga unione con la moglie.

La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica in Brasile, non solo per la notorietà di Artur Jorge, ma anche per i dettagli della sua relazione con Hanna Santos, che hanno alimentato discussioni sui social media e sulla stampa locale. La giovane giornalista, oltre ad essere legata professionalmente al club carioca, è stata descritta come una figura vicina all’ambiente del calcio grazie al suo legame familiare con il celebre ex calciatore Nilton Santos.

L’episodio mette in evidenza come la vita personale e professionale di personaggi pubblici possa intrecciarsi in modo imprevedibile, attirando l’attenzione non solo degli appassionati di calcio ma anche di un pubblico più ampio. Nel caso di Artur Jorge, il successo ottenuto sul campo con il Botafogo, culminato nella vittoria del campionato brasiliano e della Copa Libertadores, è stato oscurato dalle vicende personali che hanno portato alla fine del suo matrimonio.

Nonostante la separazione da Maria Marques, il tecnico sembra aver trovato una nuova stabilità accanto a Hanna Santos, con cui ha deciso di vivere apertamente la relazione. Tuttavia, resta da vedere come questa vicenda influenzerà l’immagine pubblica di Artur Jorge e il suo futuro professionale, ora che si trova a guidare l’Al-Rayyan in un contesto completamente diverso rispetto a quello brasiliano.

La storia di Artur Jorge rappresenta un esempio emblematico di come la notorietà e l’esposizione mediatica possano amplificare le conseguenze di scelte personali, trasformandole in argomenti di discussione pubblica.