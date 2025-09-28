Asilo degli orrori a Todi, due maestre avrebbero maltrattato i bambini: i filmati diffusi confermerebbero tutto





Due educatrici sono attualmente sotto indagine per presunti maltrattamenti nei confronti di bambini che frequentavano un asilo nido a Todi, in provincia di Perugia. I fatti contestati risalgono al 2023 e al 2024, e le due maestre hanno ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari dalla procura della Repubblica di Spoleto. Questa notifica è stata emessa dopo mesi di indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Todi.





Secondo le cronache locali, i presunti maltrattamenti coinvolgono circa una ventina di bambini, tutti di età inferiore ai tre anni. Durante le indagini, gli investigatori hanno esaminato registrazioni audio e video che documentano comportamenti inappropriati e bruschi da parte delle insegnanti. I dettagli emersi dalle indagini sono allarmanti, rivelando una serie di pratiche inaccettabili nei confronti dei piccoli.

I bambini, in alcune circostanze, sarebbero stati strattonati per i polsi e costretti a rimanere legati ai passeggini, anche quando piangevano. Le maestre avrebbero anche minacciato i bambini, costringendoli a rimanere girati verso il muro, e avrebbero mostrato una scarsa attenzione alla loro igiene personale. Inoltre, sono stati riportati episodi di violenza diretta: per punire un bambino, una delle insegnanti gli avrebbe sbattuto in testa uno zainetto, mentre un’altra avrebbe sollevato un bambino per scaraventarlo con forza in un lettino.

Le indagini hanno rivelato anche altre gravi accuse. Le maestre sono accusate di aver lasciato i bambini a dormire da soli nei passeggini, senza alcuna vigilanza, in luoghi inappropriati come il bagno o il terrazzo. Al momento, una delle due insegnanti non lavora più presso l’asilo, mentre l’altra è ancora in servizio.

La situazione ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i genitori e la comunità locale, che si chiedono come sia stato possibile che tali comportamenti siano avvenuti in un ambiente educativo. La sicurezza e il benessere dei bambini sono di primaria importanza, e gli eventi riportati hanno sollevato interrogativi sulla supervisione e sulla formazione del personale negli asili nido.

Le autorità competenti stanno ora esaminando la questione con attenzione, poiché la salute mentale e fisica dei bambini coinvolti è fondamentale. I carabinieri hanno svolto un lavoro meticoloso per raccogliere prove e testimonianze, e la procura di Spoleto sta valutando le prossime azioni legali da intraprendere nei confronti delle insegnanti accusate.

Questo caso mette in evidenza l’importanza di garantire che gli educatori siano adeguatamente formati e monitorati, affinché situazioni simili non si ripetano. I genitori devono poter avere fiducia nelle istituzioni educative e sapere che i loro figli sono in mani sicure.

Inoltre, le indagini hanno portato alla luce anche la necessità di un maggiore controllo e sostegno per i professionisti che lavorano con i bambini. È fondamentale che ci sia un sistema di verifica efficace per prevenire maltrattamenti e garantire che i bambini ricevano un’educazione sana e positiva.

La comunità di Todi sta seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione e si attende che le autorità prendano misure appropriate per garantire la sicurezza dei bambini. Le indagini continueranno, e si spera che portino a una risoluzione giusta e tempestiva della questione.



