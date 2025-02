Assenti all’ultima puntata del Grande Fratello: il mistero di Federica e Stefano svelato

Perché Federica Petagna e Stefano Tediosi erano assenti in studio? Il mistero alimenta le voci, ma le risposte arrivano tramite Deianira Marzano e i social.





Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, molti telespettatori hanno notato l’assenza di Federica Petagna e Stefano Tediosi, due ex concorrenti del reality. Subito, le curiosità sui motivi della loro mancanza si sono diffuse sui social, e a dare la prima notizia è stata l’influencer Deianira Marzano, contattata da un follower che chiedeva spiegazioni su questa misteriosa assenza.

All’inizio, sembrava che Deianira stesse semplicemente scherzando, ma successivamente un’altra utente ha confermato che qualcosa di più serio si nascondeva dietro la loro non presenza. Nonostante il Grande Fratello non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, le voci continuano a circolare, alimentando la curiosità dei fan.

Analizzando le storie Instagram di Federica e Stefano, si è scoperto che i due si trovavano insieme ma non in studio a seguire il reality. In effetti, stavano guardando una serie su Netflix, “Suburbia Killer”, anziché la puntata del Grande Fratello. Questo ha portato il pubblico a chiedersi cosa fosse accaduto e perché non fossero presenti.

Una follower del programma ha scritto: “Come mai Federica e Stefano sono a casa e non in studio? Si sa qualcosa?”, a cui Deianira Marzano ha risposto: “Forse non li hanno fatti venire, per risparmiare, visto che erano due soprammobili”. Un’altra utente ha confermato, aggiungendo che probabilmente non avevano ricevuto il biglietto per la trasferta, una decisione presa per ottimizzare i costi. Tuttavia, è stato anche suggerito che potrebbero tornare in studio la prossima settimana.

Al momento, Federica e Stefano non hanno risposto pubblicamente a queste voci, ma non è escluso che possano tornare presto in trasmissione. Questo mistero continua ad alimentare il dibattito tra i fan, creando un’ulteriore curiosità sul futuro della coppia all’interno del programma.