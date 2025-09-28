Attimi di paura sulla statale 36, un masso sfiora un treno con 150 passeggeri e si schianta sulla carreggiata





Oggi, domenica 28 settembre 2025, si è sfiorata la tragedia tra le province di Lecco e Como. Un masso di dimensioni comprese tra i 2 e i 3 metri cubi si è staccato dalla parete rocciosa, colpendo la strada statale 36 in direzione Nord verso Abbadia Lariana, nella provincia di Lecco. Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra i presenti, sia tra i passeggeri del treno che tra gli automobilisti.





Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i soccorsi. I vigili del fuoco di Lecco, con il supporto dell’Elinucleo di Malpensa, sono intervenuti sulla superstrada per gestire la situazione. Nel frattempo, la circolazione ferroviaria è stata interrotta, poiché il treno coinvolto si è fermato prontamente e non è chiaro se ci sia il rischio di ulteriori distacchi di massi dalla parete. Gli oltre 150 passeggeri a bordo del treno sono stati evacuati dai pompieri, che hanno provveduto a portarli in sicurezza a terra.

A supporto dell’operazione di soccorso, sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), insieme agli agenti della polizia di Stato, ai tecnici di Anas e a un geologo, il quale ha il compito di valutare la stabilità del versante da cui si è staccato il masso.

Nella nota stampa diramata da Anas, è stato confermato che la strada statale 36 “Del lago di Como e dello Spluga” è stata chiusa al traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti e per permettere le operazioni di ispezione lungo la pendice interessata dal distacco. Anche Trenord ha comunicato che la circolazione ferroviaria è interrotta “tra le stazioni di Lecco e Mandello del Lario“. In particolare, il treno 2824, in partenza da Milano Centrale alle 12:20 e diretto a Tirano, è attualmente fermo tra le stazioni di Lecco e Abbadia Lariana.

In un comunicato stampa, Rfi ha confermato che “dalle ore 13:15 sulla linea Lecco – Tirano la circolazione ferroviaria è sospesa tra Lecco e Abbadia Lariana per danni causati dal maltempo che ha interessato la zona nei giorni scorsi”. Questo ha avuto ripercussioni significative sulla mobilità ferroviaria, con treni che subiranno limitazioni e cancellazioni. Gli aggiornamenti sulla situazione sono attesi nelle prossime ore.

Il distacco del masso è stato preceduto da condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la regione, aumentando il rischio di frane e smottamenti. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, considerando che il maltempo potrebbe continuare a influenzare la stabilità del terreno.

Inoltre, le operazioni di evacuazione dei passeggeri sono state gestite con grande professionalità, evitando qualsiasi incidente. Gli evacuati sono stati accompagnati in luoghi sicuri, dove hanno potuto ricevere assistenza e informazioni sui successivi sviluppi della situazione.

La chiusura della strada statale 36 e l’interruzione della circolazione ferroviaria rappresentano un importante intervento di sicurezza, volto a proteggere la vita e l’incolumità delle persone. Le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la normalità nel minor tempo possibile, ma la sicurezza rimane la priorità assoluta.

La comunità locale è in attesa di ulteriori notizie e aggiornamenti sulla situazione, con la speranza che non si verifichino ulteriori incidenti. La collaborazione tra i vari enti di soccorso e le forze dell’ordine ha dimostrato di essere fondamentale in queste circostanze critiche.



