Auto con 5 amici vola giù dal ponte in Sardegna: Omar, 26 anni, non sopravvive. Tra i soccorsi anche il padre pompieri





Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, nella zona di Tempio Pausania, in Sardegna. Un’auto con a bordo cinque giovani è precipitata da un ponte, causando la morte di Omar Masia, un elettricista di 26 anni originario della vicina Calangianus. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, in quanto Masia era figlio di uno dei vigili del fuoco che è intervenuto per prestare soccorso.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno all’una di notte. I cinque ragazzi stavano percorrendo la strada Baldu-L’Agnata quando, alle porte di Tempio Pausania, la vettura ha perso il controllo. L’auto è sbandata e ha finito per cadere da un ponte, scivolando nel letto di un torrente sottostante. Il volo è stato di diversi metri, con un impatto devastante che ha portato la macchina a capovolgersi completamente.

Purtroppo, per Omar Masia, i soccorsi sono stati inutili. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a estrarlo da uno dei sedili, il giovane era già deceduto. La drammaticità della situazione è stata accentuata dalla scoperta che la vittima era figlio di un membro del personale di emergenza, presente sul posto per fornire aiuto. Questa coincidenza ha reso il momento ancora più straziante per i soccorritori e per la comunità.

Gli altri quattro ragazzi a bordo dell’auto sono stati estratti vivi e trasportati all’ospedale di Olbia con ferite di varia gravità. Fortunatamente, nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri del nucleo Radiomobile di Tempio Pausania, sono intervenute per effettuare i rilievi e accertare le cause dell’incidente.

Dai primi accertamenti, si è appreso che i giovani stavano tornando da una festa di laurea al momento dell’incidente. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte che hanno portato la vettura a perdere il controllo. Testimoni e informazioni raccolte sul luogo potrebbero fornire ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Il dramma ha scosso non solo la famiglia di Omar, ma anche l’intera comunità di Calangianus e Tempio Pausania. La perdita di un giovane in circostanze così tragiche ha suscitato una profonda tristezza tra amici e conoscenti, che si sono uniti nel cordoglio per la sua scomparsa. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social media, con molti che hanno espresso le loro condoglianze e la loro vicinanza alla famiglia.

In un momento in cui la sicurezza stradale è al centro dell’attenzione pubblica, questo incidente mette in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza e precauzioni, specialmente tra i giovani. Le autorità locali potrebbero essere chiamate a riflettere su misure preventive per evitare simili tragedie in futuro.

La comunità di Tempio Pausania si prepara a sostenere la famiglia di Omar Masia in questo difficile momento. La perdita di un giovane così promettente rappresenta una ferita profonda per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. La speranza è che, attraverso il supporto reciproco, la comunità possa affrontare insieme questo dramma e onorare la memoria di Omar.



