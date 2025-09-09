Bambina di 7 anni travolta da una volante a Roma mentre attraversava con la famiglia





Un incidente stradale ha coinvolto una bambina di sette anni nel cuore di Roma, precisamente in corso Rinascimento, a pochi passi da piazza Navona. La piccola, di origine statunitense, si trovava in vacanza con la famiglia quando è stata colpita da una vettura della polizia in servizio. L’episodio ha destato grande attenzione, soprattutto per la dinamica dell’accaduto che rimane ancora sotto indagine.





Secondo le prime ricostruzioni, la pattuglia della polizia stava percorrendo corso Rinascimento con le sirene attivate, diretta verso piazza Vittorio per intervenire su una rissa segnalata poco prima. La strada, particolarmente frequentata dai turisti per la vicinanza a luoghi iconici come piazza Navona e il Pantheon, era trafficata al momento dell’incidente. La bambina stava attraversando l’incrocio tra corso Rinascimento e via degli Staderari insieme ai genitori, che si trovavano poco distanti. La famiglia, proveniente dalla California, stava visitando la città per una vacanza.

L’impatto con l’auto della polizia ha provocato alla bambina solo leggere escoriazioni. Tuttavia, per precauzione, è stata immediatamente trasportata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. I medici hanno sottoposto la piccola a controlli approfonditi e, nonostante il ricovero in codice giallo, le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazione.

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto. La presenza di turisti e il traffico intenso nella zona potrebbero aver contribuito a complicare la situazione.

Corso Rinascimento è una delle arterie principali del centro storico di Roma, caratterizzata da un flusso costante di pedoni e veicoli. La strada ospita edifici istituzionali come la sede del Senato e collega alcune delle aree più affollate della città. Episodi come quello di ieri sollevano interrogativi sulla sicurezza dei pedoni in zone così frequentate.

La famiglia della bambina, visibilmente scossa dall’incidente, sta collaborando con le autorità per fornire informazioni utili alle indagini. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai genitori al momento. Gli agenti coinvolti nell’incidente sono stati ascoltati per ricostruire l’accaduto e stabilire se siano state rispettate le procedure previste durante gli interventi d’emergenza.

Il caso ha attirato l’attenzione dei media locali e internazionali, considerando che la vittima è una turista statunitense. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire sicurezza nelle aree centrali di Roma, soprattutto in presenza di un elevato numero di visitatori stranieri.

L’ospedale Bambino Gesù, dove la bambina è ricoverata, è uno dei principali centri pediatrici della capitale e spesso riceve pazienti da tutto il mondo. La struttura ha confermato che le condizioni della piccola sono sotto controllo e che verrà dimessa appena completati gli esami necessari.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle indagini, il traffico nella zona è tornato alla normalità, ma l’episodio ha lasciato un segno tra i residenti e i turisti presenti. L’incidente solleva nuovamente il dibattito sulla gestione del traffico nelle aree centrali della città e sull’importanza di garantire la sicurezza dei pedoni.

La famiglia americana continuerà il soggiorno a Roma, sebbene con un ricordo amaro legato a questa esperienza. Le autorità italiane stanno lavorando per fornire loro supporto e chiarire ogni aspetto dell’accaduto.



