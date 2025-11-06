Bambina di un secolo fa ritrovata in una bara sotto una casa di San Francisco finalmente identificata





Negli anni 1800, una scoperta sorprendente è stata fatta sotto un’abitazione di San Francisco: il corpo intatto di una bambina racchiuso in una piccola bara di piombo e bronzo. Le sue mani, ancora ben conservate, stringevano una singola rosa rossa. Per anni, la sua identità è rimasta un mistero.





Un’indagine condotta dal Garden of Innocence Project ha rivelato che la bambina — che aveva suscitato stupore tra gli operai che, durante dei lavori di ristrutturazione, si erano imbattuti nel feretro — si chiamava Edith Howard Cook. Si pensava che tutti i corpi del vecchio cimitero nel quartiere di Richmond fossero stati trasferiti altrove, ma evidentemente non il suo.

Secondo le ricerche svolte in collaborazione con il Garden of Innocence di South San Francisco, Edith morì il 13 ottobre 1876, a un mese e mezzo dal compimento del suo terzo compleanno. La causa più probabile della morte sarebbe stata un’infezione dovuta a una malattia respiratoria infantile.

“Il team ha lavorato per identificare la bambina sin da quando il suo corpo è stato scoperto durante la ristrutturazione di una casa nei pressi di Lone Mountain, quasi un anno fa,” ha dichiarato Eric Hernandez, portavoce del progetto.

Gli studiosi — tra cui ricercatori dell’Università della California di Berkeley, Santa Cruz e Davis — hanno rintracciato documenti provenienti dal vecchio cimitero gestito dall’Independent Order of Odd Fellows, fino a quando, intorno al 1902, le tombe furono trasferite nella città di Colma.

Nonostante i registri fossero “disorganizzati”, ha spiegato Hernandez, il team è riuscito a rintracciare parenti viventi grazie a un campione di DNA, confermando l’identità della bambina. L’analisi genetica dei capelli di Edith ha mostrato una corrispondenza con Peter Cook, discendente del fratello di Edith, oggi residente nella contea di Marin.

Edith Howard Cook era la seconda figlia e la prima femmina di Horatio Nelson Cook ed Edith Scooffy Cook. Peter Cook discende dal fratello maggiore di Edith, Milton H. Cook.

La famiglia Cook godeva di una buona posizione economica, come dimostrano la costosa bara metallica lunga 94 centimetri e dotata di due finestrelle sul coperchio, che permettevano di vedere il volto della bambina.

Il corpo, i capelli e persino i fiori della sepoltura si erano conservati in modo straordinario. Edith era una delle circa 30.000 persone sepolte nel vecchio Odd Fellows Cemetery.

Resta tuttora un mistero il motivo per cui le sue spoglie non furono trasferite a Colma intorno al 1920, quando la città decise di liberare spazio per i vivi.



