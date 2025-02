Bambino deceduto a Milano: la madre avrebbe contattato i soccorsi, poi avrebbe cambiato idea e richiamato dopo ore

A Milano, un bambino di 6 anni è deceduto dopo un presunto malore. La madre ha chiamato i soccorsi, ma la causa del decesso resta da accertare.





Un tragico incidente ha scosso la comunità di Milano nella giornata di mercoledì 5 febbraio 2025. Un bambino di 6 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in via Mompiani, nella zona di Corvetto. La madre del piccolo, una donna di 30 anni di origine marocchina, ha contattato i soccorsi per la prima volta intorno alle 8:40 del mattino, ma ha poi revocato la richiesta. Solo dopo alcune ore, alle 13:10, ha chiamato nuovamente il 112, segnalando che il figlio stava male e non riusciva più a respirare.

L’intervento dei soccorsi è avvenuto solo dopo la seconda telefonata, ma all’arrivo dei medici, il bambino sembrava già deceduto da ore. Nonostante i tentativi di rianimazione in ambulanza, non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso sulla morte del bambino

Secondo le prime informazioni, il medico legale non ha riscontrato segni evidenti di violenza sul corpo del piccolo, ma la Procura di Milano ha comunque aperto un’indagine per omicidio colposo. È stata disposta l’autopsia per determinare la causa del decesso, con l’ipotesi che il bambino possa aver avuto una reazione allergica ai farmaci che stava assumendo da qualche giorno per una malattia influenzale. Gli investigatori stanno verificando anche i dosaggi dei medicinali che il piccolo avrebbe ingerito. Tuttavia, non è ancora chiaro se la morte sia avvenuta prima o dopo la seconda telefonata della madre.

La dinamica delle telefonate

Il primo contatto della madre con i soccorsi è avvenuto intorno alle 8:40, quando la donna ha chiesto aiuto per il figlio, ma successivamente ha ritirato la richiesta, affermando che sarebbe andata in farmacia. Solo dopo cinque ore, alle 13:10, la madre ha effettuato la seconda chiamata, indicando che il bambino stava male e non riusciva a respirare. Gli investigatori ipotizzano che il bambino potrebbe essere già morto al momento della prima telefonata, con la madre che, probabilmente sopraffatta dal panico, non sarebbe riuscita a chiedere aiuto prima.

Il mistero del decesso

Gli esperti hanno trovato delle macchie sul corpo del bambino, ma secondo il medico legale queste non sono riconducibili a violenza, bensì alla morte avvenuta diverse ore prima. Le indagini sono ancora in corso per fare chiarezza sulle circostanze di questa tragedia e per determinare se la morte del bambino sia stata causata da un malore improvviso, una reazione allergica, o da altre cause.

Il caso ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti della zona, e la famiglia del piccolo sta affrontando momenti di grande dolore. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

Per aggiornamenti su questo caso, è possibile seguire l’evolversi delle indagini e delle ricerche tramite i canali ufficiali delle forze dell’ordine e delle autorità competenti.